Non riesce a inviare video: ecco cosa sta succedendo a WhatsApp

Tante le segnalazioni relative a un problema di WhatsApp da parte di utenti che in queste ultime ore stanno incontrando delle difficoltà nell'invio di file video. Ad essere interessati sono i possessori di smartphone Android, che si stanno confrontando sul web per cercere di capire che cosa sta accadendo alla piattaforma di messaggistica istantanea di Meta. A quanto pare si tratta di un bug.

Il bug di WhatsApp

In rete sono davvero tanti i messaggi da parte di utenti che lamentano di non riuscire ad inviare video tramite WhatsApp. A quanto pare servirebbero diversi tentativi per riuscire nell'invio del filmato via chat e non sempre si riesce. Per alcuni, infatti, la funzione è proprio inaccessibile. Tutto fa pensare a un bug, si spera temporaneo. Ad essere colpiti sono gli utenti possessori di smartphone con sistema operativo Android, mentre sembra che chi ha un iPhone non sia stato interessato dalla problematica.

Come si legge dai vari messaggi di utenti scambiati su Reddit, appena si cerca di inviare un file video compare un messaggio pop-up recante la dicitura: " Impossibile inviare questo video. Scegli un video diverso e riprova ". Questo accade con ogni tipo di filmato che si sceglie di condividere. Sembra che l'errore in atto sia relativo proprio all'elaborazione del file video. WhatsApp, in sostanza, non riesce a caricarlo.

Secondo alcuni il problema potrebbe essere stato causato dall'ultimo aggiornamento alla versione v2.24.9.34, ma non tutti ne sono convinti.

Una soluzione temporanea

In attesa che l'errore venga risolto, fioccano già consigli su come procedere per cercare di aggirare il problema. Alcuni suggeriscono di effettuare un downgrade alla versione 2.24.8.85. Per chi non ha ancora effettuato l'ultimo aggiornamento, il consiglio è quello di non aggiornare.

Un altro metodo per bypassare il bug è quello di inviare il file video trattandolo come un normale documento standard, e non come un contenuto multimediale.

Dunque bisogna cliccare sull'icona che indica i file allegati, si procede poi facendo tap sull'icona del documento e infine si seleziona il file da inviare.