Perché il microfono dell'iPhone non funziona (e cosa fare)

A poche settimane dal lancio dei nuovi iPhone, Apple torna a fare parlare di sé creando non poco scalpore, perché ci si attende che dispositivi di alta qualità non presentino tante anomalie e problemi.

Dopo l’episodio del surriscaldamento degli iPhone 15 in parte già risolto, ora è il turno di chi lamenta problemi al comparto audio – microfono incluso – e Apple non ha ancora fornito soluzioni. Ciò significa che non è possibile dire con certezza se i problemi siano da imputare al software o all’hardware anche se l’incidenza con cui questi si verifichino lasci propendere per la seconda ipotesi.

Diversi utenti, infatti, lamentano disfunzioni degli altoparlanti che generano suoni distorti. In alcuni casi, oltre agli speaker, il problema si estende al microfono e qui forniamo qualche suggerimento per la soluzione.

Come risolvere i problemi del microfono dell’iPhone

Le cause per le quali il microfono può fare le bizze sono diverse, di norma riconducibili alla versione di iOS istallata, alle app che ne fanno uso, in alcuni casi al Bluetooth e, non da ultimo, a un danno hardware al microfono stesso. In quest’ultima ipotesi la soluzione è quella di ricorrere al servizio di assistenza Apple affinché sostituisca l’hardware difettoso.

Va anche detto che gli iPhone, a seconda dei modelli, hanno almeno due microfoni e quindi il problema può essere soltanto parziale ma non per questo meno fastidioso.

La prima cosa da fare, per quanto banale, è quella di riavviare il dispositivo. Può non essere un’azione risolutiva ma sarebbe la prima che il supporto Apple chiederebbe di fare, insieme alla verifica relativa agli aggiornamenti software installati. Quest’ultima operazione va svolta scegliendo il menù Impostazioni / Generali / Aggiornamento software.

È utile anche controllare che i microfoni siano puliti e, a scanso di equivoci, è opportuno approfittarne per compiere una rapida pulizia con un bastoncino di cotone asciutto.

Il terzo passo da seguire è disconnettere tutti i dispositivi che usano il protocollo Bluetooth per collegarsi al telefono come, per esempio, gli auricolari. In seguito, mediante il menù Impostazioni / Privacy e sicurezza / Microfono, disattivare l’accesso che le applicazioni elencate hanno al microfono.

A questo punto occorre fare un test e verificare se il microfono funziona regolarmente. Lo si può fare effettuando una telefonata oppure registrando un breve audio con l’app Memo Vocali.

I tentativi più estremi

Se il problema non è risolto è opportuno procedere con un reset dell’iPhone. Prima di farlo è necessario procedere con un backup del contenuto del dispositivo, passaggio intermedio suggerito anche dalla procedura di re-inizializzazione dello smartphone che può essere avviata sempre accedendo al menù Impostazioni / Generali / Trasferisci o inizializza iPhone e scegliendo poi l’opzione Inizializza contenuto e impostazioni.

Tutti questi passaggi servono a escludere soprattutto eventuali problemi software. Se non sono risolutivi è lecito credere che si tratti di un’anomalia hardware e, giunti a questo punto, è opportuno rivolgersi a un centro di assistenza affinché proceda con le dovute riparazioni.