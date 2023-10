Auricolari in-ear e cuffie: Oppo, Marshall e le altre grandi marche in sconto

Cuffie e auricolari in-ear sono sempre più oggetti tecnologici di uso quotidiano. Non li si usa solo in casa per l’ascolto della musica, della tv o per il gaming ma vengono spesso portati fuori casa e ogni modello ha delle caratteristiche che lo rende speciale e più adatto a un determinato utilizzo. Con il Prime Day di Amazon ci sono diversi modelli tra cui scegliere proprio in base a come si devono usare questi accessori.

Auricolari in-ear

Oppo

Vanno bene con i device del marchio ma sono compatibili anche con gli altri. Gli Oppo Enco Buds2 sono auricolari con riduzione del rumore, comandi touch, batteria ricaricabile, suono nitido e audio binaurale. Disponibili in color bianco.

Xiaomi

Eleganti e pieni di funzioni, gli Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono auricolari bluetooth con cancellazione dei rumori. Possiedono un’elevata autonomia, sono resistenti all’acqua e sono dotati di driver dinamico. È possibile un abbinamento veloce al proprio device grazie a Google fast pair. Sono in colore bianco.

Bose

È possibile personalizzare il suono secondo il proprio gradimento con i Bose QuietComfort Earbuds II, auricolari wireless in colore bianco, in modo da immergersi nell’ascolto della musica o effettuare chiamate nitide. Si possono usare anche una alla volta con l’ascolto indipendente. I controlli si avvalgono di tecnologia touch molto semplici da usare. Si ricaricano velocemente.

Kt1

Sono perfette per chi pratica sport gli auricolari KT1 bluetooth. Sono impermeabili, hanno bassi profondi e un display al led per il controllo, ma la cosa più interessante è che, grazie alla presenza di un particolare gancio, si adattano a tutti i tipi di orecchie, anche a quelle di coloro che ancora non sono abituati o abituate alla tecnologia in-ear. Hanno un’autonomia notevole e sono disponibili in colore nero.

Zakotu

Ergonomici e accoppiabili facilmente con il proprio smartphone: sono gli auricolari Zakotu in colore nero. Impermeabili e dotati di controllo touch sono molto stabili e possiedono grande autonomia. Niente distorsione, bassi potenti e possibilità di effettuare chiamate chiarissime, come se l’interlocutore fosse di fronte.

Cuffie

Marshall

Vengono da un marchio cult nell’ambito della riproduzione audio le cuffie bluetooth senza fili Marshall Major IV. Queste cuffie assicurano un ascolto prolungato per 80 ore e i cuscinetti sono decisamente comodi. In più c’è una manopola di controllo multidirezionale per gestire la musica oppure le funzionalità dello smartphone se le cuffie sono abbinate a esso.

Sony

Le cuffie Sony Wh-1000Xm5 si possono ascoltare fino a 30 ore ma si ricaricano molto rapidamente, e inoltre si possono abbinare con Alexa, Google Assistant e Siri. Hanno un processore integrato per la cancellazione del rumore e una tecnologia che regola le impostazioni audio in base al luogo in cui ci si trova. E possono essere abbinate a due dispositivi contemporaneamente.

Sennheiser

Le cuffie Sennheiser Hd599 sono aperte sul retro. Questa è un’edizione speciale del modello che presenta un design ergonomico capace di mandare il suono direttamente nelle orecchie. Sono cuffie molto comode, soprattutto se l’ascolto deve essere prolungato. E vengono vendute all’interno di un packaging eco-compatibile.

Uliptz

Le cuffie senza fili Uliptz garantiscono 65 ore di riproduzione. Sono inoltre fornite di equalizzatore per permettere 6 modalità diverse di ascolto. Si possono usare in casa e fuori casa: gli alti sono cristallini, i medi bilanciati e i bassi potenti, e inoltre sono leggere e confortevoli da indossare, perché si adattano a tutte le teste.

Tatybo

Con le cuffie Tatybo ci si può dedicare a tutto il gaming che si desidera. Anche qui bassi profondi e cancellazione del rumore sono caratteristiche fondamentali ma la cosa più interessante è che sono accessoriate di tanti cavi per poter essere compatibili con diversi device o console di gioco. Molto morbide e comode, permettono di percepire distintamente la provenienza del suono.

