Perché WhatsApp è diventato verde (ma non per tutti)

Ascolta ora: "Perché WhatsApp è diventato verde (ma non per tutti)"

Tantissimi utenti si saranno accorti, ormai da qualche tempo, che WhatsApp ha cambiato (improvvisamente) colore: non c'è più il classico tema blu al suo interno (l'interfaccia) ma un colore verde che contraddistingue da sempre l'icona dell'app. Questo nuovo design riguarda sia gli utenti iOS che Android: per fare alcuni esempi, il verde lo ritroviamo su alcune sezioni all'interno dell'account di un contatto (ad esempio le scritte chiama, videochiama e cerca) ma anche altre sono diventate verdi ("Condividi contatto" ed "Esporta chat"). Per quanto riguarda la sezione Aggiornamenti, sono di colore verde i cerchietti che indicano le nuove "Storie" ma anche la scritta "Iscrivi" sui canali a disposizione. Chi non ha fatto gli ultimi aggiornamenti, invece, non si sarà reso conto della novità.

Da quando è diventato verde

Sottolineando che si tratta ancora di una fase di test, in evoluzione, seppur diffuso alla stragrande maggioranza di utenti la novità è apparsa con l'ultimo aggiornamento dove gli sviluppatori hanno spiegato che è presente una nuova interfaccia " con icone aggiornate, sfondo e colore dei dettagli verde ".

Perché ha cambiato colore

Con una nota, Meta ha fatto sapere il perché di questa scelta che finora ha trovato molti consensi ma anche alcune critiche. " Nel corso degli anni ci siamo principalmente dedicati all'integrazione di nuovi strumenti all'interno dell'applicazioni. Con la costante espansione delle funzionalità, abbiamo sentito la necessità di far evolvere anche il design. Il nostro obiettivo era rendere il prodotto più fresco e moderno, senza però stravolgere la sua funzionalità principale ". Freschezza e modernità, dunque, sono le due parole d'ordine degli sviluppatori che in questi giorni stanno tastando anche l'umore del grande pubblico.

Come si fa a non avere il verde

Secondo quanto spiegano alcuni esperti, il verde non sarà la versione definitiva e unica di WhatsApp: con i prossimi aggiornamenti ogni utente potrà decidere se lasciare la nuova interfaccia o cambiarla. Sarà data, quindi, la possibilità di modificare il colore con nuove opzioni che porterebbero la scelta ad altre cinque colorazioni diverse (ma questa è soltanto un'indiscrezione) tra le quali, non è escluso, possa tornare il classico colore blu per i più affezionati. In quel caso, tramite le Impostazioni all'interno dell'app, ognuno potrebbe scegliere la tonalità che più gli piace (quest'opzione non è al momento disponibile).

Quali altri aggiornamenti sono previsti

Oltre al colore, la prossima novità di WhatsApp secondo quanto raccolto dagli esperti di WabetaInfo riguarderà la formattazione del testo: se adesso sono previsti soltanto il grassetto, corsivo e sottolineato, dalle prossime settimane ci sarà l'introduzione del "blocco codice" così da poter condividere alcune porzione di codici in chat mentre il blocco che riguarda una citazione potrà essere utilizzato anche soltanto per una parte del messaggio e senza l'obbligo di condividerlo per intero.