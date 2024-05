Posso usare le chat di WhatsApp per denunciare qualcuno? Ecco cosa dice la legge

Le piattaforme di messaggistica multimediale, come per esempio WhatsApp, rappresentano oggi uno dei mezzi preferiti dalle persone per comunicare. Su di esse si possono inviare messaggi testuali, foto, video e molto altro ancora. Può capitare, talvolta, che tra i messaggi scambiati ce ne siano alcuni compromettenti e che, quindi, un utente decida di servirsene come prova in sede legale.

Ma ciò è possibile? In alcuni casi, sì. Ma le modalità con cui ciò può avvenire non sono scontate. In questo articolo cerchiamo di approfondire le modalità in cui le chat di WhatsApp possono avere valore di prova.

Quando le chat di WhatsApp hanno valore legale?

Le chat su WhatsApp, così come gli screenshot e gli SMS, possono avere valore legale in un processo. Tuttavia, la giurisprudenza pone dei vincoli a tale proposito. Secondo la sentenza del 22 marzo 2024 n. 3236, per esempio, gli screenshot e le chat di Whatsapp non hanno valore legale se sono riportate su un semplice file Word. Questa decisione è, almeno in parte, riconducibile al fatto che i file di questo tipo sono facilmente modificabili e, di conseguenza, falsificabili.

Al contrario, secondo l'articolo 2712 del Codice Civile, i messaggi e le chat di WhatsApp possono avere valore legale se sono presentate in formato PDF dopo che esse sono state riportate sotto forma di riproduzioni meccaniche della messaggistica originale. Inoltre, a tal proposito si è espressa anche la Cassazione, la quale ha affermato, con la sentenza numero 49016 del 2017, che, affinché le chat siano prese in considerazione come prova, è necessario depositare presso il tribunale competente anche ilsupporto - verosimilmente lo smartphone - su cui le chat sono presenti.

Di fatto, infine, secondo quanto affermato in una sentenza dal Tribunale di Firenze, le chat di WhatsApp (e tutto ciò che gli è assimilabile), hanno valore di piena prova, almeno fino a quando coloro contro i quali vengono prodotte non ne disconoscano la conformità. Anche qualora ciò avvenga, comunque sia, non è sufficiente dichiararsi estranei ai fatti contestati, ma è necessario motivare la propria posizione.

Come esportare una chat di WhatsApp

Come abbiamo visto, per richiedere l'utilizzo di una chat di WhatsApp come prova in un processo legale è necessario acquisirla in formato PDF, così che non sia modificabile. Il metodo più rapido per farlo, sia per iOS che per Android, è quello di esportarla direttamente sfruttando la funzione dell'app.

Per riuscirci è sufficiente aprire la chat desiderata, andare nelle impostazioni e selezionare "Esporta chat".

In questo modo sarà possibile inviare tutta la chat alla propria email, con o senza file multimediali, e utilizzarla per i vostri