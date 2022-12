Prodotti tech di seconda mano: quali sceglierli e come

La resilienza e la tecnologia vanno a braccetto. Confrontati con il carovita, con il caro bollette e magari animati da qualche preoccupazione per il futuro, gli italiani non rinunciano ai ninnoli tech e virano sul mercato del seconda mano che, in Italia, vale 23 miliardi di euro e che raggiunge il suo picco a novembre, quindi in prossimità delle festività natalizie.

Il fenomeno dei prodotti tecnologici usati è monitorato dalla piattaforma Idealo la quale, oltre a notare una particolare passione degli italiani nei confronti degli smartphone, ha individuato un crescente interesse per gli smartwatch, le console da gioco, i notebook e i tablet usati.

Prodotti tech di seconda mano, cosa comprano gli italiani

I dieci prodotti che più incontrano il favore degli italiani sono riconducibili a due marchi, ossia Sony (per le console da gioco) e Apple che, a questo punto, offre una lettura inequivocabile: è tra i pochi attori sul mercato dei dispositivi mobili a non perdere quote di mercato (a livello mondiale e relativamente ai prodotti nuovi) e anima il mercato dell’usato (almeno nel nostro Paese), consacrandosi così oggetto dei desideri degli italiani.

La lista dei prodotti di seconda mano più venduti è, come detto, popolata da Sony e Apple.

iPhone 11 (128GB Black)

PlayStation 4 Pro (1TB)

iPhone 11 Pro (256GB Space Grey)

AirPods Pro

iPhone 11 (64GB Black)

iPhone 12 (128GB Blue)

iPhone X (64GB space grey)

PlayStation 4 (Slim 500GB)

iPhone X (256GB silver)

iPhone 12 Pro (256GB Pacific Blue)

Osservando l’elenco ci si accorge di un certo interesse a prodotti che hanno buone caratteristiche di usabilità e, prendendo spunto da questa accortezza degli acquirenti, possiamo anche abbozzare una serie di regole da seguire per evitare acquisti inutili o persino dannosi.

Come scegliere l’usato

Occorre fare dei distinguo: se si acquistano prodotti di seconda mano per collezionismo o nostalgia (e quindi non si intende farne uso) le regole non esistono. Se, al contrario, si sceglie un prodotto per utilizzarlo, occorre fare attenzione a diversi aspetti.

Il primo, più importante, è la sicurezza. Comprare tecnologia non più attualissima può comportare che i produttori non rilascino più aggiornamenti di sicurezza, cosa peraltro assai frequente e che riguarda sia i sistemi operativi a bordo dei dispositivi, sia le applicazioni di cui si fa uso, incluse le più popolari.

Prima di procedere con un acquisto è quindi opportuno sincerarsi che l’oggetto desiderato sia ancora supportato da chi lo produce e per quanto tempo ancora lo supporterà. Per meglio inquadrare questo argomento, va considerato che a novembre del 2022 il 27% dei dispositivi con a bordo Android montavano le versioni 9 e 10, risalenti rispettivamente al 2018 e al 2019. Informazione che da sola non basta, perché non tutti i produttori rilasciano aggiornamenti in modo puntuale e per tutti i dispositivi. Il rischio, quindi, è quello di avere acquistato un prodotto agognato e presto inutilizzabile o rischioso da utilizzare.