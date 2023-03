Un ritorno al passato: ecco il nuovo Walkman di Sony

È stato un must soprattutto degli anni Ottanta, Novanta e dell'inizio del Duemila prima dell'avvento inesorabile della tecnologia con milioni di fan in tutto il mondo ma adesso è pronto a tornare in scena in chiave moderna: si tratta del Walkman che la Sony lanciò sul mercato negli anni '70 e che oggi lo rilancia grazie al modello NW-A306 al passo con i tempi ma con quel tocco di vintage che fa rivivere un'epoca appena passata.

Le funzioni del Walkman NW-A306

È logico sottolineare che le musicassette non esistono più nemmeno nel nuovo prodotto della multinazionale giapponese ma si può scaricare o riprodurre in streaming tutta la musica che si vuole: compatibile con il Wi-Fi, ha un'importante autonomia di batteria e il design ricorda davvero di possedere l'oggetto che ancora oggi si trova in molte case come pezzo da collezione. Disponibile per ora nei colori nero e blu, il prezzo di partenza è di 400 euro. " Con la registrazione e riproduzione di audio digitale a una frequenza superiore rispetto ai CD (24 bit/96 kHz e oltre), l'audio ad alta risoluzione consente di ottenere riproduzioni ancora più fedeli alle registrazioni originali in studio", spiegano gli sviluppatori.

Il nuovo Walkman include la tecnologia Mqa (Master Quality Authenticated) e, sempre riguardo alle funzioni audio, grazie all'intelligenza artificiale è in grado di ripristinare i file musicali digitali compressi in tempo reale con importanti sfumature acustiche ma anche una riproduzione ad hoc per le risonanze alle basse frequenze. Dicevamo della batteria, potenziata per resistere fino a 36 ore di riproduzione Flac a 44,1 KHz, fino a 32 ore di riproduzione audio con alta risoluzione Flac a 96 KHz e fino a 26 ore con l'utilizzo dell'app del servizio musicale. È dotato di un display da 3,6 pollici che si può personalizzare come si fa per con un moderno smartphone: la serie NW-A300 possiede una porta Usb Type-C che consente una ricarica rapida e si connette facilmente con vari dispositivi.