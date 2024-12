Dal Samsung arrotolabile alle aspirapolveri slim, tutti i nuovi prodotti hi-tech in arrivo nel 2025

Girato il calendario, la tecnologia si rimette subito in moto. Primo appuntamento il CES di Las Vegas subito dopo la Befana, la fiera che racconta i trend dell’hitech, automotive compreso. Sono molte le novità attese per il 2025, di alcuni si sa quasi tutto, di altre per ora si immagina attraverso i rumors apparsi in Rete. Insomma: non tutto quello che vedrete (nella nostra galleria) magari sarà proprio così. Però, asterischi a parte, facciamo qui la carrellata di ciò che potrebbe farvi piacere avere in tasca, o in casa, nei prossimi 12 mesi.

OnePlus fa 13

Il marchio fondato da Carl Pei ed ora di proprietà di OPPO, merita la menzione come primo dell’anno. Infatti il 7 gennaio presenterà anche qui in Italia i modelli 13 e 13R. Smartphone che si caratterizzano da schermi coi bordi piatti, retro in pelle vegana che resiste agli urti, display Amoled e superbatteria da 6000 mAh. Insomma, dispositivi che puntano in alto.

Samsung arrotolabile

Sì, va bene, arriveranno i Galaxy S26 e poi – in estate – i pieghevoli Z7 Fold e Flip. Ma la vera sorpresa potrebbe essere un telefono con display arrotolabile che allarga lo schermo fino a 12,4 pollici. Ci avevano provato già con dei prototipi TCL, Oppo e LG. Ma questa volta, pare, in Corea si fa sul serio.

Huawei a triplo schermo

A proposito di innovazione, chissà se toccheremo con mano il Mate XT, ovvero lo smartphone con un sistema di apertura a doppia cerniera che permette al dispositivo di assumere tre configurazioni distinte. Quando è completamente chiuso ha un display Oled da 6,4 pollici, aprendo la prima cerniera arriva a 7,9 pollici, l’apertura completa rivela un display da 10,2 pollici con risoluzione 3K. In ogni caso costerà almeno 3000 euro, per cui ci si potrà consolare (per così dire) con il Mate X6, il primo Fold che l’azienda cinese farà arrivare in Europa (a gennaio). Rosso e bellissimo.

iPhone sottiletta

La prima novità di Apple sarà l’iPhone SE4, ovvero il modello meno costoso rivisitato. Ma la sorpresa potrebbe essere, in autunno, la trasformazione del modello Plus in una specie di sottiletta. Ovvero: l’iPhone 17 Air (così si pensa che verrà chiamato) si distinguerà per un profilo incredibilmente slim con uno spessore di appena 6,25 millimetri, grazie allo spazio in meno consentito da un modem 5G fatto in casa.

Xiaomi è subito Redmi

La seconda linea di Xiaomi arriva alla serie Note 14 in tre modelli (e sarà presentata gennaio appunto il 14). Si spazia nelle varie versioni tra uno schermo Super AMOLED piatto da 6,67 pollici Full HD+ a quello Oled curvo da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Con grande contrasto e luminosità, colori accesi e una resistenza consentita dal vetro Corning Gorilla Glass Victus 2. Prezzi ottimi, tra pochi giorni comunque vedremo tutto.

Motorola al polso

Gli ottimi risultati del 2024 permettono a Motorola di osare. A Barcellona, al Mobile World Congress, si avrà un primo assaggio con la nuova versione del razr, ma i bene informati (ci sono sempre in questi casi) parlano anche dell’arrivo (finalmente) nei prossimi mesi del primo smartwatch. Per ora, di tutto questo, ci sono solo pronostici diventati l’immagine che vedete in galleria. Comunque vada, sarà un successo (scommettiamo?).

LG pollice verde

A Las Vegas l’azienda coreana, nel solito mega stand, presenterà prodotti curiosi. Come due nuove innovative soluzioni di giardinaggio per interni con un sistema che favorisce una crescita rapida delle piante. Il design è moderno e elegante, il tutto è ideale per principianti e amanti del verde.

Haier supercool(ing)

Efficienza energetica e innovazione: Haier raggiunge la classificazione A-20% e lavora con l’intelligenza artificiale. Per esempio: i nuovi frigoriferi, grazie all’app hOn, mandano un avviso quando un alimento è in scadenza suggerendo ricette per utilizzare quello che c’è a disposizione. In più il cassetto Supercooling dei modelli Cube 90 Serie 7, con temperatura sottozero costante, contrasta la formazione di microrganismi per conservare a lungo alimenti delicati come pesce o carne senza bisogno di congelarli.

Apirapolveri slim

Il 2024 è stato l’anno delle aspirapolveri, con robot sempre più futuristici che hanno adottato braccetti che escono per pulire gli angoli, supporti per salire gli scalini, telecamere di controllo, moci che vengono lavati e sterilizzati dalla base di ricarica. Il discorso vale per marchi come iRobot, Roborock, Eureka, Dreame, Xiaomi e tanti altri (nella nostra foto un modello Rowenta). Per il 2025 si punta alla silouhette: con soli 6 centimetri di spessore, si potrà passare sotto divani, letti e cassettoni. Il pulito è assicurato.

Google sempre più Pixel

Lo smartphone di Big G ha grandi appassionati, anche perché è una bella palestra per il sistema Android.

In attesa del 10 (chissà se verrà celebrato con una sorpresa) arriva il 9a, la versione più leggera dell’ammiraglia e che dovrebbe avere un design compatto, con le fotocamere disposte diversamente. Sperando magari poi che un giorno compaia anche qui il Pixel pieghevole.