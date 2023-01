Samsung Galaxy S23: c’è la data ufficiale, caratteristiche e prezzi

La presentazione ufficiale della serie di smartphone Samsung Galaxy S23 avverrà il primo giorno di febbraio, le specifiche tecniche sono già state divulgate per ognuno dei tre modelli, ossia S23, S23+ e S23 Ultra.

Sono dispositivi di fascia alta, pensati per prestazioni di alto livello supportate dai chip Snapdragon 8 Gen 2, presentati lo scorso mese di novembre e destinato a migliorare i dispositivi mobili di nuova generazione. Un chip veloce, meno energivoro e in grado di perfezionare automaticamente foto e video in tempo reale, grazie all’uso di una rete neurale che consente di ottimizzare ogni dettaglio delle immagini.

Le specifiche tecniche sono confermate da più fonti, mentre i prezzi sono da considerare soltanto indicativi, perché Samsung è riuscita a mantenere un certo riserbo sui listini al pubblico. Sono trapelati dei render, spiega tra gli altri il sito The Verge, del presunto aspetto ufficiale e dei colori disponibili del Galaxy S23 e del Galaxy S23 Ultra.

Samsung S23

Cominciamo con lo schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici da 2340x1080 pixel e con refresh rate da 120 Hz.

La fotocamera frontale è da 12 megapixel, il comparto sul retro vede la fotocamera principale da 50 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x.

La connettività include il 5G e i metodi di connessione, oltre al cavo Usb-C, prevedono Nfc, Wifi 6e e Bluetooth 5.3. Dispositivo dual Sim (2 Nano + eSim) con dimensioni di 146,3 x 70,9 x 7,6 millimetri e un peso di 167 grammi, dispone di un sensore di impronte sotto lo schermo e di Gps.

La batteria è di 3900 mAh.

Dotato di 8 Gb di Ram, sarà disponibile con una capacità di archiviazione interna di 128 e di 256 Gb.

Il prezzo atteso per la versione da 128 Gb è di 989 euro, mentre per quella da 256 Gb il prezzo dovrebbe essere di 1.049 euro.

Samsung S23+

Evoluzione del Samsung S23, ne eredita le specifiche tecniche con l’eccezione del display che raggiunge in 6,6 pollici e una batteria più capace da 4700 mAh.

Cambiano anche dimensioni e peso: 157,8 x 76,2 x 7,6 millimetri per 195 grammi.

Restano invariate le altre specifiche, compreso il chip Snapdragon 8 Gen 2 con 8 Gb di Ram, cambiano però le capacità di archiviazione interna che vanno da 256 Gb a 512 Gb. La versione da 256 Gb dovrebbe avere un prezzo di 1.249 euro, mentre la versione più capiente dovrebbe costare 1.369 euro.

Samsung S23 Ultra

È il modello più evoluto, con un display da 6,8 pollici Dynamic AMOLED e risoluzione da 3080x1440 pixel e refresh rate fino a 120 Hz.

La fotocamera frontale è da 12 megapixel, quella principale sul retro è da 200 megapixel con un ultra-grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivi da 10 megapixel e da 10 megapixel con zoom ottico 10x e space zoom da 100x.

Il processore Snapdragon 8 Gen 2 è accompagnato da 8 oppure 12 Gb di Ram a seconda della versione, che si differenzia anche in base ai tagli dell’archiviazione interna, ovvero 256 Gb, 512 Gb e 1 Tb.

Le dimensioni sono di 163,4x78,1x8,9 millimetri per un peso di 233 grammi. La batteria è da 5.000 mAh.

I prezzi attesi sono: 1.449 euro (256 Gb), 1.629 euro (512 Gb) e 1.869 per la versione con un Terabyte di spazio di archiviazione.

Tutti i dispositivi (S23, S23+ e S23 Ultra) permettono la condivisione di ricarica (wireless PowerShare) e sono dotati di 2 altoparlanti e di tecnologia Dolby Atmos.