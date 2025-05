Se hai uno di questi router cambialo subito: cosa rischi

Ascolta ora 00:00 00:00

Negli scorsi giorni l'FBI ha emesso un avviso di sicurezza che esorta i proprietari di vecchi modelli di router per la connessione a Internet via Wi-Fi o tramite cavo Ethernet a sostituire il prima possibile i propri dispositivi per evitare di diventare obiettivi di un attacco informatico.

Secondo l'alert lanciato dall'agenzia governativa, i router a fine vita EOL (sigla che sta per l'appunto per "end of life") sarebbero i più vulnerabili a eventuali cyberattacchi a causa del fatto che il software obsoleto a cui si appoggiano per il loro funzionamento non è più supportato dai produttori. Senza più aggiornamenti né patch correttive, si vengono quindi a creare delle vulnerabilità che consentono agli hacker di infiltrarsi da remoto nel sistema e di installare malware o software proprietari che garantiscono loro accesso perpetuo al dispositivo.

Sono almeno 13 i modelli di router a cui prestare particolarmente attenzione per via di questo genere di criticità e che sarebbe consigliabile sostituire immediatamente per evitare inutili rischi, e si tratta dei seguenti:

Linksys E300

Linksys E1000

Linksys E1200

Linksys E1500

Linksys E1550

Linksys E2500

Linksys E3200

Linksys E4200

Linksys WRT310N

Linksys WRT320N

Linksys WRT610N

Cisco M10

Cradlepoint E100.

Per quanto siano questi gli apparecchi elettronici maggiormente a rischio, è bene prestare sempre attenzione a eventuali segnali che potrebbero identificare un attacco hacker nei confronti del nostro router, anche se più recente. La funzionalità di amministrazione remota preinstallata è la principale fonte di vulnerabilità, stando a quanto spiegato nell'avviso dell'FBI, e questo pur essendoci una protezione tramite password.

Prima di tutto si deve stare attenti ai repentini cambiamenti nella nostra connessione alla rete: se diventa improvvisamente lenta e instabile potrebbe essere in corso un attacco DdoS. Altri indizi di un probabile cyberattacco potrebbero essere un surriscaldamento inusuale dell'apparecchio elettronico e, ovviamente, il cambio immotivato e improvviso delle impostazioni del device.

Nel caso in cui non ci si possa per qualsiasi motivo permettere di cambiare il router, soluzione

comunque caldamente consigliata dall'FBI, l'unica alternativa valida è quella di modificare subito le credenziali di accesso, ovvero username e password, e di eliminare la possibilità di controllare da remoto il nostro router.