Skype va in pensione

"Ci sentiamo su Skype", in effetti è tanto che non lo sento dire, però sapere che Microsoft la chiuderà mi mette tristezza. Per carità, hanno ragione, le esigenze cambiano e si comunica in modo diverso e inoltre Microsoft punterà su Teams, molto più avanzato che ingloberà le funzioni di Skype aggiungendone altre, come l’organizzazione dei calendari, la creazione di community gratuite e molto altro.

Skype nacque nel 2003 e fu comprata da Microsoft nel 2011 e sarà ritirata il prossimo 5 maggio. Gli utenti avranno la possibilità di migrare gratuitamente su Teams, importando anche tutte le chat di Skype, e nel frattempo, fino alla data di chiusura, potranno continuare a chattare e chiamarsi con gli utenti Skype ancora non passati a Teams, quindi non è una tragedia.

Tuttavia non so, sarà perché abbiamo tanti ricordi con Skype, sarà che come Sheldon Cooper non mi piacciono i cambiamenti, anche un negozio che chiude dove non andavo mai mi dà

malinconia, e sentire che non ci sarà più Skype mi fa l’effetto di quando sai che una persona che non sentivi più da tempo, e che forse credevi morta, è morta davvero. Certo dopo un po’ non ci pensi più. Addio Skype, è stato bello.