Smartphone, batterie scariche a causa del freddo: perché succede e come evitarlo

Può capitare a chiunque di uscire di casa con lo smartphone completamente carico, magari avendolo staccato dall'alimentazione poco prima di uscre, e di ritrovarsi a metà giornata già con pochissima batteria, pur non avendolo utilizzato molto.

Ciò può avvenire per molte ragioni ben note: naturale usura della batteria, eccessivo numero di applicazioni aperte in background, eccetera. C'è tuttavia anche un'altra causa sconosciuta ai più che può avere un impatto negativo sulle batterie degli smartphone: il freddo. A causa delle basse temperature, infatti, l'autonomia delle batterie può scendere molto più rapidamente.

Batterie scariche a causa del freddo: perché succede

Perché la batteria dello smartphone si scarica più velocemente quando questo viene utilizzato in contesti in cui la temperatura scende di molti gradi sotto lo zero? Semplificando, le batterie dei cellulari traggono la loro carica da particelle di ioni di litio cariche. Con l'abbassarsi delle temperature, queste particelle fanno maggiore fatica a fornire energia alla batteria. Essa, quindi, deve consumare più carica per consentire allo smartphone per svolgere delle funzioni che generalmente non sarebbero particolarmente energivore. Come risultato di ciò, i dispositivi tendono a scaricarsi con maggiore rapidità rispetto al solito.

Batterie scariche a causa del freddo: come evitare che lo smartphone si scarichi

Il miglior modo per evitare che le batterie degli smartphone si scarichino a causa dell'eccessivo freddo è quello di non utilizzarli quando le temperature scendono di molti gradi sotto lo zero. In particolare, molte aziende produttrici di dispositvi elettronici consigliano di non utilizzarli e possibilmente di spegnerli quando la temperatura scende sotto i meno quindici gradi. Una temperatura insolita per la città - potrebbero pensare in molti -, ma molto comune specialmente sulle montagne nei mesi invernali.

Qualora comunque si decida di utilizzare il proprio smartphone in contesti così estremi, è fondamentale tenere conto che la batteria potrebbe scaricarsi molto più velocemente del solito; è quindi consigliabile usare il device con giudizio e adottare un approccio conservativo.