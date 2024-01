Roaming dati: da internet alle telefonate, le nuove tariffe per chi viaggia in Europa nel 2024

Fino a pochi anni fa chi viaggiava all'estero aveva non pochi problemi a navigare su Internet. Ciò avveniva soprattutto a causa dei costi molto alti a cui era necessario fare fronte. Oggi, tuttavia, la situazione sta gradualmente cambiando: grazie al Regolamento Ue 2022/612, i cittadini europei possono navigare all'interno dell'Unione alle stesse condizioni a cui sottostanno quando si trovano nel loro paese di appartenenza. Il limite del traffico dati è definito in base al costo mensile della propria tariffa. Così come lo scorso anno, i gestori telefonici sono stati obbligati a ridurre il costo del roaming dati, a causa dei minori costi di ingresso.

Roaming dati: come calcolare il costo nel 2024

Data la lieta notizia, molti utenti saranno curiosi di sapere a quanto ammonta il numero massimo di GB che possono utilizzare mentre si trovano all'estero e quanto costa loro. Per saperlo è possibile svolgere una semplice equazione: Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,55] x 2. Come spiegato nel paragrafo precedente, il costo nel 2024 è sceso; lo scorso anno, infatti, questo era di 1,80 €. Con questo cambiamento gli utenti possono accedere a un numero leggermente superiore di GB.

Tutto questo è possibile grazie allo schema "Roaming like at home", che prevede la possibilità di navigare, chiamare e mandare Sms come nel proprio paese. A cambiare, di anno in anno, sono le condizioni imposte dagli operatori telefonici. Attualmente, scoprire quanto si può navigare in Ue è piuttosto semplice: i più importanti gestori - Fastweb, Iliad, Tim, Vodafone, Wind Tre ecc. - mettono a disposizione comodi strumenti sui loro siti Web che permettono, inserendo la propria tariffa, di scoprire quanto è possibile navigare senza sforare.

Roaming dati: i costi per la navigazione oltre la soglia consentita

Come specificato in precedenza, per conoscere il numero di GB che si possono utilizzare mentre si viaggia in Europa è possibile affidarsi alle pagine web messe a disposizione dai grandi operatori telefonici. Naturalmente, il costo varia da tariffa a tariffa, non è quindi possibile generalizzare.

Per quanto riguarda invece i costi di navigazione extra-soglia è possibile essere più specifici, in quanto quelli imposti dai principali operatori sono ben noti. Per ogni Mb in eccesso, Fastweb costa 0,22 €, Iliad 0,001891 €, Tim 0,21 €, Vodafone 0,18 € e Wind Tre 0,18 €. Queste tariffe non sono naturalmente permanenti, dovrebbero infatti rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2024, per poi scendere ulteriormente.