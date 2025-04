Smartphone, il "trucco" del tasto 123 per scrivere più velocemente: come funziona

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo smartphone è un accessorio ormai irrinunciabile per molti di noi, tanto da essere costantemente utilizzato. Eppure non tutti possono dire di conoscere fino in fondo questo dispositivo, che a volte ci sorprende con delle funzioni che mai avremmo immaginato di scoprire. Una di queste altro non è che una "scorciatoia", un metodo per risparmiare del tempo. Stiamo parlando del tasto 123.

Partiamo col dire che questa funzionalità riguarda sia Android che iPhone. Entrambi gli smartphone dispongono di questa possibilità che può essere utilizzata per semplificare la vita al possessore. Sfruttando il tasto 123, è possibile ottenere una digitazione più rapida e continuativa quando scriviamo sulla tastiera. Ormai scrivere messaggi sul touchscreen è divenuta una consuetudine, tuttavia c'è ancora qualcuno che riscontra dei problemi e non si è ancora distaccato dalla tastiera tradizionale. Questo trucchetto può venire in aiuto. Con il tasto 123 si può scrivere molto più rapidamente.

Come procedere dunque? Il trucco consiste nel tenere premuto il pulsante 123 sullo schermo. In questo modo avremo la possibilità di sfruttare la tastiera completa del cellulare, che contiene sia numeri che lettere insieme, senza bisogno di alternare. Il tasto 123 in Android e iOS si trova in basso a sinistra sulla tastiera.

Altri trucchi per risparmiare tempo è quello di creare dei text replacement, che possono essere realizzati nella sezione delle Impostazioni.

Chi possiede uno smartphone

Android potrà inoltre beneficiare della possibilità di usare il. Grazie ad esso si potranno avere a portata di mano diversi segni di interpunzione, velocizzando la scrittura dei messaggi.