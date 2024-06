Surface Laptop Go 3: la prova del pc compatto di Microsoft

Piccolo, maneggevole, bello, pensato per chi lo usa in movimento seppur non senza qualche sbavatura, il più economico della gamma. È il Surface Laptop Go 3 che Microsoft ci ha mandato in prova.

Partiamo dall'unboxing. Nella confezione - essenziale - troviamo un caricabatterie con Surface Connect molto compatto, con attacco proprietario e magnetico. Il laptop è leggero, compatto e trasportabile, ma ben solido, con un design elegante grazie alle finiture in alluminio. Fin dal primo impatto si ha ben chiaro il target a cui è rivolto. È infatti pensato per un utilizzo a casa, in ufficio, ma anche in mobilità da parte di chi non ha bisogno di chissà quali programmi (pacchetto Office, navigazione, controllo delle email, ecc.). Fin da subito abbiamo la sensazione che, nonostante la leggerezza, si tratti di un dispositivo adatto ad essere anche un po' strapazzato.

Il display

Che l'utilizzo per cui è pensato sia quello d'ufficio è confermato anche dal display touch PixelSense Flow da 12,4 pollici con una risoluzione da 1536 x 1024 pixel e proporzioni da 3:2, perfette appunto per la navigazione e per l'uso dei programmi Office perché ha più spazio in verticale. Ed è facile da aprire anche con una mano sola. Anche la fotocamera da 720p potrebbe sembrare non ideale, ma la resa è tutto sommato buona per l'utente generico e la resa nelle classiche call di lavoro non ne risente affatto. Anche grazie all'intelligenza artificiale su cui Microsoft sta puntando con Copilot.

La tastiera

Bella la tastiera: è comoda, funzionale e senza rumori. Peccato non sia retroilluminata, il che ne renderebbe l'utilizzo più agevole al buio. Non abbiamo rilevato problemi nemmeno con il touchpad e con il lettore di impronte digitali, entrambi precisi e sensibili al punto giusto. Altra piccola pecca, i connettori: il Surface Laptop Go 3 ha solo una Usb tradizionale, una Usb-C (che permette anche la ricarica ad esempio da docking station) e il classico jack per le cuffie. Qualche porta in più non sarebbe guastata.

La batteria

Dopo qualche giorno di prova, possiamo però dire che il comparto batteria mantiene le promesse: a fronte delle 15 ore dichiarate da Microsoft, siamo riusciti a lavorare per un'intera giornata senza dover ricaricare il dispositivo. Le cose probabilmente cambiano per chi ha necessità di un uso più intensivo, ma per un utente generico è più che sufficiente. Inoltre il processore - un Intel Core i5 - è veloce e non scalda eccessivamente, anche grazie ai 16 Gb di Ram montati sulla versione in test (il modello base ne ha 8). Lasciano perplessi i 256 Gb di memoria Ssd non espandibile, che potrebbero risultare pochi soprattutto a chi non ama usare il cloud.

Il giudizio finale

Veniamo al prezzo. Surface Laptop Go 3, disponibile solo in colorazione platino, ha un prezzo di listino di 909 euro per la versione da 8 Gb di Ram e di 1159 euro per quella da 16 Gb, ma è possibile trovarlo negli store anche a partire dai 700 euro.

Si tratta sicuramente di un laptop adatto a chi fa il classico lavoro d'ufficio e non ha bisogno di prestazioni per programmi di grafica o gaming. La solidità e la compattezza lo rende l'ideale soprattutto per chi lavora in mobilità o lo trasporta spesso dall'ufficio a casa.