Ten Ten è pericolosa? Come funziona "l'app walkie-talkie" e perché se ne parla

Quando eravamo piccoli gli walkie-talkie erano molto popolari: si trattava di ricetrasmittenti, spesso piuttosto simili a dei telefonini, che permettevano di comunicare con soggetti a breve distanza. Con l'arrivo degli smartphone questi sono caduti in disuso, sostituiti da strumenti visivamente più piacevoli e tecnicamente più prestanti.

Oggi tuttavia sembrano sulla strada del ritorno: in Francia, infatti, è nata Ten Ten, un'app in grado di trasformare lo smartphone in un vero e proprio walkie-talkie. Disponibile già da circa un anno sui principali digital store, ha guadagnato una notevole popolarità grazie a TikTok, soprattutto tra i più giovani.

Come funziona Ten Ten

Ten Ten funziona in maniera piuttosto semplice. Una volta scaricata l'app è sufficiente aprirla, concedere le autorizzazioni richieste e inserire alcune informazioni personali. Tra queste ci sono l'immagine del profilo e un nome account. A questo punto è possibile farsi aggiungere dagli amici con cui si desidera chiacchierare. Per farlo bisogna chiedere loro di inserire il codice pin che trovate in alto sulla schermata dell'app. Altrimenti, se volete aggiungerli voi, dovete premre sul "+" sul menù principale e inserire il loro codice.

Attenzione: è consigliabile dare questo codice solamente a persone di cui ci si fida poiché, dopo aver concesso l'autorizzazione all'app, questa funzionerà anche in background, ossia quando lo smartphone è bloccato. L'unico modo per far sì di non essere disturbati è bloccare i contatti oppure inserire la modalità "non disturbare". Una volta aggiunto un amico, sarà possibile contattarlo e iniziare a parlare, come se si avesse tra le mani un walkie-talkie vero e proprio.

Perché è importante utilizzare Ten Ten con attenzione

Le ragioni per cui è importante utilizzare Ten Ten con attenzione, soprattutto tra i più giovani, sono svariate. Vediamole una alla volta. La prima in ordine di importanza l'abbiamo già accennata nel paragrafo precedente: le persone con cui siete "amici" su Ten Ten possono contattarvi in qualsiasi momento, anche mentre dormite o state lavorando; e possono dire quello che vogliono, senza filtri. Per questa ragione è estremamente importante aggiungere solamente persone conosciute e soprattutto fidate.

In secondo luogo, un altro aspetto delicato è quello relativo alla privacy e della sicurezza poiché l'app è piuttosto invadente. In tal senso, è fondamentale astenersi dall'aggiungere sconosciuti, poiché potrebbero avere cattive intenzioni.

Molte persone, specialmente in Francia - dove ora l'app sta riscuotendo molto successo - stanno dubitando della sicurezza di quest'ultima, a causa del gran numero di autorizzazioni che richiede per poterla utilizzare. Tra queste ci sono quella per accedere ai contatti, a foto e video, all'ID dello smartphone, all'indirizzo email, al microfono, eccetera.

Questo dovrebbe spaventare? Non necessariamente, dal momento che la gran parte dei permessi sono necessari per il funzionamento dell'app. Inoltre, è necessario ricordare che molte di quelle che utilizziamo ogni giorno richiedono altrettanti pemessi, senza tuttavia scandalizzare nessuno. Questo dovrebbe rassicurare? Assolutamente no: si tratta solamente di analizzare la questione in maniera analitica. L'app, come già spiegato, presenta oggettivamente delle palesi criticità, che tuttavia possono essere superate con la semplice eliminazione dell'account.

Come eliminare l'account Ten Ten

Vi siete resi conto della pericolosità potenziale di Ten Ten e decidete di elimarla? Fortunatamente è molto semplice. Per riuscirci è sufficiente aprire l'app, andare nelle impostazioni, selezionare "Danger zone", poi "Elimina account" e infine confermare.

E' necessario tenere presente che, se si effettua nuovamente l'accesso all'app dopo l'eliminazione, l'account verrà recuperato. Per fare in modo di eliminarlo definitiavamente, perciò, è necessario astenersi dall'utilizzare l'app per almeno un mese.