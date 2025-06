WhatsApp, dal 1° luglio non funzionerà più: ecco su quali dispositivi

Come capita periodicamente, alcuni dispositivi iOS e Android non saranno più in grado di supportare WhatsApp. Questa volta la data da segnare sul calendario è quella di martedì 1° luglio quando avverrà l'interruzione del supporto per gli smartphone più obsoleti.

Dove non si potrà più utilizzare

Tutti gli utenti che avranno uno dei dispositivi in elenco dovranno sapere che, se il proprio telefono cellulare non supporterà gli aggiornamenti più recenti, non saranno più in grado di utilizzare l'app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Nel dettaglio si tratta degli iPhone 5, 5 c e 6 per quanto rigurda i sistemi operativi iOS, Samsung Galaxy S5, LG G3, Sony Xperia Z2, Motorola Moto G di prima generazione e Huawei Ascend Mate 2 per quanto riguarda gli Android.

La nota di Meta

" Dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari", fanno sapere gli ingegneri di WhatsApp nell'area delle Faq. La revisione che viene effettuata regolarmente è necessaria per capire " quali dispositivi e software sono meno recenti e hanno meno utenti ". Inevitabilmente, infatti, la tecnologia avanza costantemente non soltanto per l'introduzione dell'intelligenza artificiale ma perché ogni anno vengono immessi sul mercato dispositivi sempre più avanzati che richiedono aggiornamenti costanti.

I motivi delle interruzioni

Per questa ragione, dunque, i telefoni cellulari più vecchi e datati possono andare incontro gradualmente a questo tipo di criticità come il mancato funzionamento di WhatsApp. Meta sottolinea che i telefoni indicati sopra in elenco " potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza, o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per eseguire WhatsApp ". Cosi facendo, spiegano ancora gli sviluppatori, " abbiamo la possibilità di supportare i (modelli, ndr) più recenti e di stare al passo con gli sviluppi tecnologici ".

Per continuare a potre sfruttare WhatsApp, dunque, il consiglio degli esperti è quello di provare ad aggiornare lo smartphone con la

versione più recente del sistema operativo. Se il proprio hardware non consentirà questa operazione, l'unica soluzione sarà quella di dotarsi di uno smartphone più recente che abbia versioni maggiori a iOS 15.1 e Android 5.0.