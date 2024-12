WhatsApp: finisce la compatibilità per alcuni iPhone, ecco quali e da quando

Ascolta ora 00:00 00:00

I possessori di un vecchio modello di iPhone devono fare attenzione: se intendono continuare a utilizzare WhatsApp, infatti, sarà indispensabile dotarsi di uno smartphone più aggiornato, perché presto la piattaforma di messaggistica istantanea non sarà più compatibile con certi telefoni.

L'addio nel 2025

La data è già stata comunicata. A partire dal 5 maggio 2025 WhatsApp non sarà più compatibile con quegli iPhone che hanno versioni precedenti a iOS 15.1. Al momento la app di messaggistica sta ancora funzionando anche con versioni iOS 12 e successive, ma molto presto sarà rilasciato un nuovo aggiornamento, e a quel punto sarà necessario avere uno smartphone che abbia almeno iOS 15.1 o versioni successive.

L'addio, stanto alle informazioni rilasciate, riguarderà dunque i modelli iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Sono tutti dispositivi vecchi di almeno dieci anni, ma ancora utilizzati, sebbene in minima parte. Ad ogni modo, WhatsApp ha comunicato la novità con cinque mesi di anticipo, così da fornire agli utenti tutto il tempo per cercare e attuare soluzioni. I possessori di questi smartphone dovrebbero passare a una versione più aggiornata per poter continuare a utilizzare la piattaforma.

Ma perché WhatsApp non sarà più compatibile con certi iPhone? La ragione risiede nel fatto che le versioni più recenti di iOS includono API aggiornate, oltre a funzioni molto più avanti che sfruttano un certo tipo di tecnologie. Tutto ciò non potrebbe essere sostenuto dai vecchi sistemi operativi. WhatsApp deve poi aver considerato che ormai sono davvero molto pochi gli utenti ad avere versioni molto datate di iOS.

Cosa fare

Laddove possibile, gli utenti possono decidere di aggiornare i propri dispositivi alla versione iOS più recente. Per conoscere il sistema operativo di cui è dotato il nostro iPhone basta andare su Impostazioni, scegliere Generali e poi cliccare su Aggiornamento Software.

Per i possessori di iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus l'unica alternativa è quella di passare a uno smartphone compatibile almeno con iOS 15.1.

Per quanto riguarda Android, invece, non ci sarà alcun tipo di problema.