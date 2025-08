WhatsApp, si potrà comunicare anche con chi non l’ha installata: ecco come

A molti di noi sarà capitato una o più volte di non poter chattare su WhatsApp con coloro i quali che, per svariati motivi, non hanno l'app sul proprio dispositivo anche se si tratta di quella più utilizzata al mondo. L'unica soluzione, a quel punto, è inviare il classico messaggio di testo (il vecchio Sms) ma adesso Meta ha in serbo una grossa novità per ovviare a questa "problematica" con la possibilità di chattare anche con chi non ce l'ha.

Cosa sono le "chat ospiti"

Gli esperti di WaBetaInfo hanno infatti anticipato la prossima mossa con una nuova funzione per comunicare anche con utenti non WhatsApp, il cui rilascio è previsto nei prossimi aggiornamenti. Dalle prime indiscrezioni queste conversazioni saranno chiamate " chat ospiti " per poter dare facilmente la possibilità di connettersi con chi non ha ancora questo account. Il nome è stato pensato, probabilmente, per riferirsi " alle conversazioni con ospiti temporanei che possono unirsi alle chat senza avere un account WhatsApp completo" .

Come funziona

Per creare e avviare una chat ospite, gli utenti di WhatsApp dovranno prima invitare qualcuno tra i propri contatti che non abbia l'app installata: a quel punto il destinatario riceverà un link diretto che, dopo essere stato aperto, lo metterà in contatto e l'accesso a una chat con l'utente che ha prodotto il link. " Gli utenti di WhatsApp potranno condividere questo link nel modo che preferiscono, ad esempio tramite SMS, e-mail o altre piattaforme social. Questa configurazione consente la comunicazione senza che la persona invitata debba creare un account o installare WhatsApp", spiegano gli esperti.

Quali sono i limiti

Bisogna però sapere che le chat pensate per gli ospiti avranno dei limiti: nel dettaglio, non sarà possibile condividere foto, video e Gif e non è nemmeno previsto il supporto per gli audio vocali o per i brevi messaggi video. Analogamente, non si potranno avviare chiamate e video vocali dentro queste conversazioni. Infine, questa chat saranno funzionanti soltanto con un utente in modalità "uno a uno", non saranno possibili le chat di gruppo.