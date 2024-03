Windows, addio a WordPad ufficiale (ma c'è una possibilità per i nostalgici)

Ormai è arrivata purtroppo l'ufficialità, che ha già lasciato l'amaro in bocca a tanti nostalgici: Windows 11 non avrà più WordPad tra i programmi preinstallati a dispozizione di chi utilizza il sistema operativo targato Microsoft: una notizia che in realtà era iniziata a girare dallo scorso anno ma che ora ha addirittura una data certa. L'addio all'applicazione di videoscrittura avverrà dopo ben 29 anni dal suo primo lancia entro la fine del 2024, a seguito della diffusione dell'aggiornamento "24H2".

Il colosso di Redmond ha dato l'annuncio ufficiale all'interno di un documento di supporto aggiornato nelle scorse ore. "WordPad verrà rimosso da tutte le edizioni di Windows a partire dalla versione 24H2 di Windows 11 e da Windows Server 2025" , spiega infatti ai suoi milioni di utenti Microsoft. Secondo alcune indiscrezioni, l'aggiornamento che darà il "colpo di grazia" al programma dedicato alla videoscrittura e all'editing dei file di testo dovrebbe essere a disposizione per il download a partire dal prossimo autunno.

A riprova del fatto che ormai non si tornerà più indietro, le build di anteprima diffuse in rete non mostrano infatti già più l'applicazione. Stando a quanto riferito dal portale di esperti Windows Latesdt, è già sparito ogni riferimento alla celebre applicazione all'interno del menu "Start" e non c'è più traccia neppure dei file "wordpad.exe" e "wordpadFilter.dll", proprio gli stessi che, tuttavia, torneranno utili ai più nostalgici per poter continuare a usare il programma nonostante tutto.

"WordPad non sarà più aggiornato e verrà rimosso da una futura release di Windows" , si legge nella nota del colosso di Redmond. "Consigliamo Microsoft Word per i documenti come .doc e .rtf oppure Notepad (Blocco note) per i .txt" . Il problema è che mentre il Blocco Note, perfezionato di recente con alcune nuove funzionalità, è gratuito, altrettanto non si può dire per Word, a meno che non si fruisca della versione Web per la quale è necessaria l'autenticazione tramite l'account dell'utente: in ogni caso, tuttavia, non può essere sfruttata in locale.

Ecco perché, quindi, in tanti si stanno adoperando per trovare una soluzione che consenta di continuare a utilizzare WordPad. Ma come fare? Come spiegato da alcuni esperti sul web, è sufficiente recuperare i due files sopra citati, ovvero "wordpad.exe" e "wordpadFilter.

dll" dalla cartella C:\Program Files\Windows NT\Accessories: una volta copiati e salvati, sarà possibile fruire del programma anche in futuro, per la felicità dei tanti nostalgici.