Ecco come gestire file del cellulare tramite il pc

Grazie a una nuova funzionalità introdotta da Microsoft, i dispositivi elettronici dotati di Windows e quelli su cui è installato Android potranno interagire tra loro in modo più pratico e rapido. Un'opzione in apparenza semplice ma di fondamentale importanza, dal momento che consentirà agli utenti di gestire i file salvati sul proprio smartphone Android direttamente attraverso il File Manager di Windows.

Utilizzando il proprio personal computer sarà dunque possibile sfogliare foto, video o file di testo e anche apportarvi delle modifiche, seguendo in sostanza la linea già tracciata da Apple per quanto concerne la comunicazione e l'interazione tra tutti i dispositivi prodotti dal colosso di Cupertino.

Questa nuova funzonalità è stata individuata nei dispositivi dotati di Android di fascia più alta, come ad esempio il Samsung Galaxy S23 Ultra. Una volta connesso il dispositivo elettronico compare automaticamente sulla barra laterale del File Manager, tanto nei PC dotati di Windows 10 quanto in quelli su cui è già installata la versione 11 del sistema operativo targato Microsoft.

La nuova opzione consente di crerare una connessione tra i due apparecchi elettronici senza dover obbligatoriamente passare, come di consueto, attraverso l'applicazione Windows Phone Link. Per gli utenti interessati a sfruttare questa funzione sarà sufficiente installare sul sistema operativo del personal computer la versione più recente dell’app "Cross Device Experience Host". Concluso questo passaggio l'utente potrà operare sul proprio cellulare direttamente dal File Manager di Windows, creando una connessione con il Bluetooth, tramite wireless o anche attraverso la rete Wi-Fi locale

Con questa funzionalità, quindi, Microsoft è venuta incontro alle esigenze dei propri clienti, i quali da tempo stavano richiedendo all'azienda di poter ottenere un'esperienza cross-device più semplice e pratica rispetto al consueto.

L'azienda, da sempre restia ad aprirsi ad altri sistemi operativi, ha deciso quindi di fare un passo indietro per rispondere alle necessità degli utenti, abbattendo quelle barriere che aveva innalzato per rendere più esclusivi i propri prodotti: la sinergia coi sistemi Android potrà costituire un binomio in grado di contrastare Apple anche nel campo del cross-device, nel quale il colosso di Cupertino era da tempo decisamente avanti.