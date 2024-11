Windows 10, problemi dopo gli aggiornamenti: quali funzioni sono compromesse e quando interverrà Microsoft

Per i sistemi operativi di Microsoft non è certo un bel momento, dato che numerosi utenti hanno lamentato malfunzionamenti, anche di grave entità, dopo l'installazione di aggiornamenti di recente rilasciati dal colosso di Redmond.

Gl utenti di Windows 10 avevano segnalato nei giorni scorsi attraverso i feedback una serie di bug strettamente connessi al download dei pacchetti KB5045594, update opzionale, e KB5044273, aggiornamento obbligatorio facente parte del "Patch Tuesday": ora questi problemi sono stati confermati dalla stessa Microsoft.

Rilasciati dall'azienda verso la fine dello scorso mese di ottobre, i due pacchetti avevano come obiettivo principale quello di migliorare l'efficienza e la sicurezza del sistema operativo, tuttavia si sono purtroppo rivelati decisamente problematici. Entrambi sono stati infatti colpiti dal messaggio di errore 0x800f0805 durante le operazioni di aggiornamento, un malfunzionamento che ha impedito a numerosi utenti di completare il processo di installazione. I pochi fortunati che sono invece riusciti a portare a temine con successo la procedura al 100% hanno lamentato una serie di bug e problemi nello svolgimento di alcune mansioni. Nello specifico si fa riferimento all'impossibilità di avviare delle applicazioni come Microsoft Teams o l'Assistente vocale: i programmi, infatti non riescono a funzionare correttamente, a meno che non siano eseguiti coi privilegi di amministratore.

Non solo, dato che per gli utenti di Windows 10 colpiti da questi bug è stato impossibile anche avviare correttamente Azure Virtual Desktop (AVD): il problema si verifica nel corso della fase di autenticazione, durante la quale compare una schermata nera che può persistere anche molto a lungo, in genere dai 10 fino ai 30 minuti.

Dopo aver preso visione dei problemi sorti sul suo sistema operativo, con la conferma pertanto di quanto segnalato da numerosissimi clienti tramite i feedback, Microsoft ha assicurato di essere già al lavoro coi suoi sviluppatori per risolvere la situazione. I fix dovrebbero essere messi a disposizione di tutti dal prossimo "Patch Tuesday", la cui release è attesa per martedì 12 novembre. L'invito da parte del colosso di Redmond è quello di mantenere sempre aggiornati i propri dispositivi per beneficiare subito degli upgrade necessari a sistemare bug e falle di sicurezza.

Considerati i gravi problemi di recente insorti agli utenti che sono già passati a Windows 11, è bene ricordare che Microsoft ha confermato che la fine del supporto per la versione 10 è fissata per il prossimo 14 ottobre 2025.

Per venire incontro alle esigenze di chi ha difficoltà a effettuare un upgrade che prevede nella maggior parte dei casi l'acquisto di un PC più performante, l'azienda ha annunciato che gli utenti potranno beneficiare del programma Extended Security Updates (ESU), come già anticipato da IlGiornale.it