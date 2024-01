Harrison Ford e Kevin Costner, due fuggitivi che incantano

Kevin Hart e Gugu Mbatha-Raw sono i protagonisti di Lift, il titolo più interessante in uscita su Netflix. I due organizzano un piano per rubare, in volo, 100 milioni di dollari in lingotti d'oro. Thriller è anche, su Prime Video, Gioco di ruolo, dove un marito scopre che la moglie non è ciò che dice di essere.

Il sabato sui canali non a pagamento offre più alternative, tra cult e titoli più recenti. Stamattina, ad esempio, chi ama Almodóvar apprezzerà, alle 11 e 40 su Warner Tv, il drammatico Gli abbracci spezzati, con Penélope Cruz. Simpatica è la commedia AAA Genero cercasi (Rai Movie, ore 14) nella quale Kad Merad è padre di tre figlie e trama perché queste si fidanzino, per avere dei maschi in casa. Su Rete 4, alle 16 e 05 Zeffirelli dirige Il campione, con Jon Voight ex pugile che finisce nei guai. Harrison Ford, alle 21 su Iris, è il protagonista de Il fuggitivo (nella foto), dove un chirurgo viene ingiustamente accusato della morte della moglie e si trova a sfuggire alle autorità per dimostrare la sua innocenza. Per i bambini, l'appuntamento serale è con Sing (Italia 1, 21,20). Domani, si parte alla mattina con Totò, nei panni de Il monaco di Monza (Rai Movie, ore 10 e 20). Molto bello è, alle 13 e 03 su Iris, Un mondo perfetto, diretto da Clint Eastwood, con Kevin Costner detenuto in fuga che prende in ostaggio un bimbo. Glenn Ford è il protagonista della commedia western La legge del più forte (Rete 4, ore 17). E mentre Pozzetto è alle prese, alle 19 e13 (Cine 34) con La casa stregata, si chiude il fine settimana televisivo con il legal thriller Il momento di uccidere (La7, 21 e 15) tratto da un romanzo di Grisham.