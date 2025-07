I "Cuori olimpici" a Lecco per una giornata di sport e montagna

È stata presentata ieri a Palazzo delle Paure "Lecco Ama la Montagna", la nuova tappa del progetto Cuori Olimpici, promosso da Regione Lombardia per accompagnare cittadini e territori verso le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

L'evento si svolgerà il 30 agosto ai Piani d'Erna e proporrà una giornata di esperienze all'aria aperta, laboratori per famiglie, musica live e attività per tutte le età per valorizzare le montagne lombarde come destinazione turistica e culturale. Presenti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, l'assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali (nella foto), quello comunale Giovanni Cattaneo, il consigliere regionale Giacomo Zamperini e i referenti di LeccoTourism Lucia Caprinali e Francesca Corneo. "Ogni tappa - ha detto Mazzali - è pensata per accendere l'orgoglio del territorio, attraverso eventi che uniscono turismo, enogastronomia, sport e cultura. Un modo concreto per coinvolgere le comunità locali: la tappa di Lecco ha un valore simbolico importante perché celebra l'identità montana della nostra regione e lo fa in un luogo straordinario come i Piani d'Erna, facilmente accessibili e perfetti per vivere una giornata all'insegna del benessere e del paesaggio. Vogliamo far scoprire, soprattutto alle nuove generazioni, quanto sia prezioso e attrattivo il nostro patrimonio naturale. Una festa per tutti: famiglie, turisti, sportivi e cittadini. Un'occasione per vivere la montagna in modo autentico, divertente e sicuro, tra performance musicali, degustazioni, racconti del territorio e attività outdoor". Ma anche l'occasione per celebrare i cento anni della croce del Resegone, un simbolo che racconta l'anima profonda di questo territorio. In programma, esperienze guidate in montagna con esperti del territorio, laboratori per bambini e famiglie, momenti di degustazione e musica live con due artisti internazionali: Liliac Will e Rachel Croft.

"Questo evento - ha spiegato il sottosegretario regionale Muro Piazza - celebra non solo la bellezza

del nostro territorio, ma anche l'identità di una comunità che considera la montagna parte della propria cultura e dei propri valori. Essere parte del percorso verso le Olimpiadi rappresenta per Lecco un'opportunità unica".