I David di Donatello, grande festa del cinema e della Cortellesi

È la festa più importante del cinema italiano. Certo, una lista di nomi e premiazioni e ringraziamenti (quasi sempre tutti uguali) non si traducono nell'appuntamento televisivo più esaltante dell'anno, però negli ultimi anni si è cercato di renderlo più appetibile, o comunque, meno noioso. Tocca ancora quest'anno a Carlo Conti - insieme ad Alessia Marcuzzi, già dati secondo i rumors come coppia di Sanremo 2025 - rendere leggera e appetitosa la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, stasera su Raiuno dalle 20,35, cioè subito dopo il Tg1. Sul red carpet ci sarà, a intervistare le star, Fabrizio Biggio. Per la prima volta la cerimonia sarà trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat) e sarà anche in diretta su Rai Radio 2, con la conduzione di Andrea Delogu e Stefano Fresi. Coreografie di Luca Tomassini. L'evento si svolgerà negli studi di Cinecittà.

Nel corso della cerimonia saranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali, di cui uno a Vincenzo Mollica. Paola Cortellesi (foto), con il suo bellissimo film C'è ancora domani, è destinata a fare incetta di premi. Due i David alla Carriera: a Milena Vukotic e a Giorgio Moroder, compositore e produttore discografico.

Tra gli ospiti della serata, tutti i candidati ai David, i registi Justine Triet e Paolo Sorrentino, le attrici Claudia Gerini, Eleonora Giorgi, Elena Sofia Ricci e Isabella Rossellini, gli attori Federico Ielapi, Nicolas Maupas e Josh O'Connor, le cantanti Malika Ayane e Giorgia, i cantanti Irama e Mahmood.