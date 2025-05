I firmacopie del romance fanno già il tutto esaurito

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è un nuovo fenomeno al Salone del libro: è la «romance mania». È il genere letterario più amato dalle ragazzine a guardare i dati di vendita e dei firmacopie e il Salone gli dedicherà un'intera giornata: sabato. Nelle 11 sale dell'Uci Cinemas Lingotto sarà «Romance Pop Up», con un'intera area dedicata al meet&greet (se avete più di 17 anni forse val la pena di dire che significa: incontro con firmacopia con l'autrice del cuore). La curatrice della sezione è Erin Doom, bestsellerista italianissima del genere da oltre un milione di copie e un'età intorno ai trent'anni.

Anche in questo caso è riuscita a fare il botto con la sua sezione. Nessuno si aspettava così tanta gente: tanto da mandare sotto stress il sito del Salone. Oltre 9mila prenotazioni nei primi 20 minuti e un login di oltre 15mila persone. Insomma tutti gli eventi risultavano sold out prima ancora di passare dal via. Il romance ai cultori della letteratura in senso stretto farà storcere il naso, ma di certo non è più una nicchia. E va dato atto alla direttrice del Salone, Annalena Benini, di aver intercettato in pieno il fenomeno giovanile. E di avergli dato un connotato spazio temporale che risponde in pieno ai canoni che ruotano attorno a queste scrittrici-star. Va detto, molto spesso non sono romanzi capolavoro che veicolano una narrazione dell'amore e del sesso (che aiuta a vendere) che modernizza i vecchi Harmony con una spruzzata di fantasy o di qualunque altro genere. Però in un mondo di adulti che non leggono non si può dire male delle ragazze che arrivano ai firmacopie con trolley pieni di libri. Non sarà sempre l'anticamera della letteratura, però può aiutare...

Di certo a Torino ci saranno le firme più amate: Felicia Kingsley, Jenny Anastan, Scarlett Starkey, Chiara Cavini Benedetti, Valentina Ferraro, Kira Shell... Il tutto per una gara di firma a ritmo serrato, per ogni slot di mezz'ora sono previste dalle 20 alle 40 persone (registrate) che possono portare con sé un massimo di due libri da firmare.

In collaborazione con il Fri-Festival del Romance Italiano, c'è anche un'area dedicata al self publishing con varie autrici tra cui Deborah P. Cumberbatch, Melissa Pratelli, Sara Rampado, Trisha Wear e altre. Se sarà letteratura fiorirà: per il momento di sicuro cresce a ritmo sfonda rotative.