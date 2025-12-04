Dopo i Giochi resterà a Rho l'area eventi più grande

Con le candeline da spegnere è anche il momento di bilanci e di nuovi progetti. Fondazione Fiera è al traguardo dei 25 anni mentre per il polo espositivo Rho Pero è scoccato il ventennale. Alla presentazione degli investimenti per il triennio 2026-28 sono arrivati gli auguri della premier Meloni: "Oggi la Fiera di Milano è tra le principali realtà fieristiche in Europa e nel mondo, e di questo noi siamo particolarmente orgogliosi: è un luogo dove le imprese incontrano i mercati globali e si generano sviluppo, competitività e occupazione. La sua forza sta anche nella capacità di unire Istituzioni, territorio e sistema economico in un modello virtuoso di collaborazione che ha fatto scuola". Gli investimenti ben promettono: 237 milioni. Non solo per le attività fieristiche ma anche per ampliare la propria vocazione. Dei 20 milioni destinati a migliorare il quartiere di Fiera Milano, 12 serviranno a ristrutturare l'arena polifunzionale di Rho, il Live Dome, che ospiterà le gare di pattinaggio sul ghiaccio delle prossime Olimpiadi e poi diventerà una delle più spaziose location per concerti e grandi eventi. Giovanni Bozzetti, presidente della Fondazione, ha anticipato che "con una capienza di 45mila spettatori supererà La Defense di Parigi che ne ospita 40mila". Secondo il Centro Studi della Fondazione questo investimento genererà un impatto di 888 milioni di euro. A cascata vi sarà un effetto sull'occupazione, si ipotizzano 9mila posti di lavoro in più. I rimanenti 8 milioni serviranno per il nuovo Fiera Milano Lab pensato per attività congressuali e format fieristici di piccole dimensioni.

La quota più corposa degli investimenti, 153 milioni di euro, è destinata agli interventi immobiliari. Spicca la nuova sede polifunzionale Rai per costruire la quale il Comune ha appena dato il via libera. Fondazione contribuirà con 114 milioni di euro (su 120 milioni in totale). A questo si aggiunge il completamento dell'Albergo Scarampo, per il quale è previsto un investimento complessivo di 66 milioni di euro di cui 39 nel triennio. "Questo Piano è un'assunzione di responsabilità verso Milano, la Regione e il Paese - ha spiegato Bozzetti - La nostra proposta è: fare sistema, crescere insieme, guardare avanti, sul lungo periodo". I restanti investimenti serviranno a realizzare l'Hotel Centro Servizi Fieramilano negli spazi precedentemente occupati dagli uffici di Fiera Milano Spa a Rho, per un totale di 30 milioni di euro. "Fondazione Fiera ha sempre rappresentato un tutt'uno con il territorio - ha riconosciuto il governatore Fontana -. È stata protagonista, in passato, realizzando opere e iniziative di cui oggi possiamo rivendicare pienamente l'utilità. Oggi la Fondazione ha acquisito il ruolo di un ente che sostiene e valorizza il territorio".

Infine Elena Buscemi, presidente del consiglio comunale: "La Fondazione è per noi un interlocutore importante, è molto di più che un operatore economico, è protagonista degli avvenimenti che segnano la storia di questa città internazionale, come accadrà a breve per le Olimpiadi Invernali".