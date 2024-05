I Nastri d'Argento premiano attori iconici e nuovi talenti

Sono gli Oscar delle serie italiane, un settore in crescita così esponenziale da pareggiare se non superare il settore cinema. E dunque assumono sempre più importanza i Nastri d'Argento che vengono assegnati alle migliori fiction a inizio giugno a Napoli. Quest'anno la manifestazione - alla quarta edizione - si tiene domani e domenica a Napoli a Palazzo Reale. I premi per categoria - che vengono decisi da una giuria di giornalisti - si conosceranno domani sera. Però alcuni sono stati già decisi. Protagonisti dell'anno sono: Sabrina Ferilli (foto), quest'anno al suo ritorno in Rai con il ruolo dell'attrice cinica e divertente in Gloria di Fausto Brizzi, Alessandro Borghi e Adriano Giannini per i ruoli difficili in Supersex (Netflix) e straordinariamente Gabriele Muccino, irresistibile guest star in Call my agent (Sky) e Vita da Carlo (Paramount+).

Ai quattro premi «iconici», si aggiungono quelli ai nuovi talenti: il Premio Guglielmo Biraghi a Giacomo Giorgio, che ha intrapreso un viaggio ad altissima velocità nel successo. A poco più di trent'anni, ha attraversato a tempo di record quattro titoli tra i più amati dal pubblico, da Mare fuori a L Doc - Nelle tue mani passando per Noi siamo leggenda e Per Elisa Il caso Claps.

E a proposito di giovani, i Nastri d'Argento lanciano quest'anno due giovanissime rivelazioni che hanno esordito tra musica e serie: sono Leo Gassmann per l'interpretazione di Franco Califano nel film di Alessandro Angelini e Letizia Toni che, in Sei nell'anima di Cinzia TH Torrini, regala al pubblico una performance eccezionale di Gianna Nannini che rivive in questa storia gli anni difficili del suo esordio fino alla conquista del successo.

La serata celebrerà anche la Serie dell'anno individuata ne La Storia di Francesca Archibugi (Rai) con una brava Jasmine Trinca in un cast nel quale spiccano anche Elio Germano, Valerio Mastandrea, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo

e, anche qui, un esordiente interessante come Francesco Zenga. I Nastri d'Argento Grandi Serie sono stati votati dalla stampa specializzata tra i titoli, quest'anno circa sessanta, gli autori e i protagonisti selezionati.