I politici uniti... per la Partita

Se, per una volta, avete voglia di gustarvi i politici lottare ma senza insultarsi, picchiarsi, urlarsi addosso, ecco che l'occasione ve la offre la Partita del cuore, in onda stasera (ma giocata ieri sera) su Raiuno alle 21,15. Pensate un po' che, uniti nella stessa squadra, scenderanno in campo la segretaria del Pd Elly Schlein (che ha un passato da calciatrice amatoriale) insieme ad Alberto Barachini, sottosegretario all'Editoria di Forza Italia, Licia Ronzulli, vicepresidente forzista del Senato, il ministro leghista delle Finanze Giorgetti. E poi, tra gli altri, il vicepresidente Pd della Camera Anna Ascani, Matteo Renzi, il leader del M5S Giuseppe Conte. Capitano il presidente della Camera (leghista) Lorenzo Fontana. A bordo campo nel ruolo di allenatori il presidente del Senato Ignazio La Russa e Pier Ferdinando Casini.

A scontrarsi con la nazionale politici sarà la nazionale cantanti: Al Bano nel ruolo di mister, capitano Enrico Ruggeri e, tra gli altri, in squadra Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Paolo Vallesi, Leo Gassmann, Dolcenera.

Come ogni anno la partita (che si svolge allo stadio Gran Sasso all'Aquila) è a scopo benefico: i fondi raccolti andranno all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e al reparto di pediatria dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Con la conduzione di Eleonora Daniele, sarà anche una serata di musica: grandi nomi (da Al Bano a Cocciante a Cristicchi a Bennato) faranno cantare il pubblico nello stadio e casa.