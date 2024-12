I ragionieri fanno sistema per il territorio

Ascolta ora 00:00 00:00

La Fondazione Michelangelo Interesse, punto di riferimento per i ragionieri di Bari e simbolo della tradizione della professione, ha celebrato un evento di straordinaria importanza: la donazione del proprio patrimonio alla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili (Cnpr). Durante una cerimonia carica di emozione, l'immobile storico della Fondazione è stato consegnato ufficialmente, rappresentando un passaggio simbolico e materiale «dai ragionieri ai ragionieri».

Emanuele Veneziani, presidente della Fondazione Michelangelo Interesse, ha sottolineato il valore di questo gesto: «Un cerchio che si chiude per attribuire il patrimonio accumulato in tanti anni di professione all'uso e beneficio degli iscritti. Questo immobile non è solo un bene materiale, ma un simbolo che verrà valorizzato e investito nell'interesse di tutti coloro che continuano a portare avanti questa professione». La consegna ufficiale delle chiavi a Luigi Pagliuca, presidente della Cnpr, è avvenuta nel cuore della cittadella giudiziaria di Bari, dove l'immobile continuerà a essere un punto di riferimento per i professionisti della regione.

UN MOMENTO DI ORGOGLIO PER LA COMUNITÀ PROFESSIONALE

Per Pagliuca, questo evento rappresenta un'occasione eccezionale. «Il gesto dei ragionieri di Bari di donare la loro storica sede è un momento di grande orgoglio. Non possiamo che essere grati per questa generosità e ci impegniamo a continuare l'attività culturale e professionale che hanno promosso sul territorio in maniera eccellente». Il presidente della Cassa ha poi garantito che l'ente saprà custodire e valorizzare questa eredità, consolidando il ruolo dei ragionieri nella promozione del territorio e del tessuto economico locale.

UN'EREDITÀ DI SACRIFICI E APPARTENENZA

Ettore Grilli, segretario della Fondazione Michelangelo Interesse, ha posto l'accento sull'importanza simbolica e storica della donazione. «Quest'anno segna una svolta: la nostra sede, nel cuore della nascente cittadella della Giustizia, è frutto di quasi 40 anni di sacrifici collettivi. Abbiamo voluto che questi sforzi rimanessero all'interno della Cassa, come un'eredità preziosa per tutti i ragionieri. Questo gesto testimonia il nostro profondo impegno verso una professione che amiamo e in cui crediamo fortemente».

Anche Fedele Santomauro, consigliere d'amministrazione della Cnpr, ha evidenziato il valore storico e comunitario dell'evento: «Questa donazione celebra la continuità e la storia dei ragionieri commercialisti, sottolineando il loro legame profondo con il territorio e con la Cassa. È un segnale di appartenenza che consolida il pilastro della nostra comunità professionale».

IL LEGAME TRA GIUSTIZIA

E PROFESSIONE

La cerimonia è avvenuta a margine del forum La riforma della giustizia e i riflessi sulle professionipatrocinato dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, che ha visto la partecipazione del vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Durante il dibattito, sono stati esplorati i cambiamenti introdotti dalla recente riforma e il ruolo cruciale dei professionisti nel supportare il sistema giudiziario attraverso la mediazione, la consulenza e il sostegno alle imprese in difficoltà.

L'evento ha così celebrato non solo un passaggio simbolico di grande importanza, ma anche il rinnovato impegno dei ragionieri commercialisti a sostenere il territorio e le istituzioni, in un'ottica di continuità e innovazione. Un gesto che rappresenta non solo un'eredità del passato, ma un investimento nel futuro della professione e del tessuto economico-sociale della Puglia.