I segreti dei film e la scienza sul canale "Slim Dogs"

Vi siete mai chiesti come ha fatto Stanley Kubrick ha girare la scena del sangue che fuoriesce dalle ascensori di Shining? È una scena girata con una miniatura che ogni volta richiedeva nove giorni di setup. Ogni volta usavano mille litri di sangue (finto, non hanno ucciso nessuno). E che l'Overlook Hotel è un albergo ricostruito da centinaia di alberghi che Kubrick ha mandato a fotografare in giro per gli Usa? E che alla fine di Blade Runner si vedono le riprese dall'aereo proprio di Shining perché Ridley Scott aveva finito il budget? E come ha fatto Ridley Scott a girare Blade Runner agli inizi degli anni Ottanta, quando non esisteva la computer grafica? O James Cameron a girare Avatar?

È sempre più interessante vedere come, mentre la televisione gira da anni intorno alle stesse idee, in rete nascano veri e propri format sempre più interessanti. Da trattare esattamente come le trasmissioni tv (lo segnalo a Aldo Grasso, che non ne può più), anzi meglio. Quello di cui voglio parlarvi oggi è il canale Slim Dogs su YouTube. Di cosa parla Slim Dogs? Prevalentemente, appunto, di cinema, o meglio di tutto quello che avreste desiderato sapere e avreste anche osato chiedere senza sapere a chi. Per esempio: come hanno fatto a realizzare gli effetti speciali di quel film? Infatti il format di punta degli Slim Dogs si chiama «Come ca**o hanno fatto?» (i due asterischi stanno per due z, forse su Youtube non si può scrivere «cazzo»), e i protagonisti sono il giovane regista Mauro Zingaretti che dialoga (in genere) con Marco Cioni (uno dei quattro fondatori della Slim Dogs insieme a Matteo Bruno, uno dei primi Youtuber italiani con il nome di Cane Secco, Giovanni Santonocito e Marco Cioni, ma la squadra si è attualmente allargata a quindici persone).

In ogni puntata Zingaretti vi racconta nel dettaglio non solo gli effetti speciali, le follie dietro ogni regista e produzione, (mostrando rari filmati dei backstage), ma anche un pezzetto di storia del cinema pieno di aneddoti pazzeschi. Ma in altri format si parla anche di scienza, con vari ospiti. Per esempio viene invitato un fisico per farci vedere quanto sarebbero realistiche molte scene di film di avventura se fossero state reali, dando un «voto morte» da uno a dieci sulla sopravvivenza o meno del protagonista. Prima vediamo la scena, poi il fisico ci mostra, calcoli alla mano, quante possibilità reali aveva il protagonista di sopravvivere, il «voto morte» appunto. Sappiate che in Mamma ho perso l'aereo, per esempio, i due ladruncoli interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern sarebbero stati uccisi molto prima della metà del film dal terribile Macaulay Culkin, con il cranio spappolato, calcoli del fisico alla mano (in sovraimpressione sul video). Non vi dico poi le volte in cui sarebbe morto Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi, anche lui ha un «voto morte» che arriva quasi sempre a dieci.

Altre volte intervengono nomi noti a chi segue Youtube, a loro volta autori di format di successo, come Barbascura X (che divulga la scienza in Scienza Brutta prendendo di mira vari animali, il più famoso è il panda, che come ci spiega lo scienziato nei suoi show-documentari pazzi «ce la sta mettendo tutta per estinguersi, se lo merita, e noi glielo impediamo») o l'astrofisico Luca Perri (anche lui divulgatore su Youtube, ma noto anche al pubblico televisivo). E no, sappiate che la spada laser di Star Wars non sarebbe possibile, e se lo fosse il laser non si fermerebbe all'altezza giusta per una spada, continuerebbe affettando tutto e tutti, così come Ant man non potrebbe mai rimpicciolirsi perché non si possono in nessun caso rimpicciolire gli atomi.

Dietro ogni puntata c'è molto lavoro, molta documentazione, e il bello è che sono divertenti. Se deste in mano una produzione simile, che so, a Carlo Freccero, vi addormentereste dopo cinque minuti. Da Youtube, insomma, nascono cose belle, i creator si stanno rimboccando le maniche e lavorano sodo, si espandono, e poi ci chiediamo perché i giovani non guardano più la televisione, cosa dovrebbero guardare? Mara Venier che intervista Al Bano? Le liti tra politici?

Slim Dogs, nato da questa pattuglia di brillanti ragazzi cresciuti sul web, è anche una dimostrazione che con le dovute capacità si possono creare situazioni lavorative nuove senza dover chiedere niente a nessuno. È infatti ormai una società di produzione video che lavora a vari livelli e per svariati clienti, e Youtube è solo una piccola parte del loro lavoro. Che si sta espandendo, e anzi recentemente ha lanciato un appello a chi vuole lavorare con loro (mica è vero che l'alternativa dei giovani sia solo andare a raccogliere pomodori, basta studiare, avere idee, intelligenza, e molta buona volontà nel riuscire a fare ciò che piace, quindi mandate i curriculum, raga).

Insomma, io vi consiglio vivamente di dargli un'occhiata, difficilmente riuscirete a smettere. Tanto è gratis, pensate che figata, mica come la Rai, che dobbiamo pagare per forza anche se non la vediamo (io per esempio, tra Youtube, e gli abbonamenti Netflix, Amazon, Now, Disney e Apple Tv, e le partite sulla Xbox, ogni volta mi chiedo perché debba pagare un canone per pagare Mauro Corona che battibecca con Bianca Berlinguer o Selvaggia Lucarelli che alza palette).