Dopo i tre grattacieli ecco il palazzo-onda

Dopo la conquista del cielo, dopo il Curvo, lo Storto e il Dritto - così sono chiamati i grattacieli di City Life - spunta CityWave. Un'onda sinuosa d'acciaio e vetro che si allunga per 200 metri e invita ad attraversarla (a cui qualcuno ha già affibbiato l'appellativo «lo Sdraiato»). Sarà un portico aperto su via Domodossola e collegherà i due edifici. Ieri è stato inaugurato ufficialmente il cantiere - di fatto iniziato in agosto -, il progetto dovrebbe concludersi nel dicembre 2025. Così la piazza delle tre torri, realizzate da Hadid, Isozaki e Libeskind, avrà presto il suo castello, ultimo tassello del progetto di riqualificazione dell'ex quartiere fieristico. Realizzato dallo studio BIG - Bjarke Ingels Group prevede anche un'area verde, che si aggiungerà all'attuale parco di CityLife. Sono 53.500 metri quadri destinati agli uffici che, per i progettisti, risponderanno a una nuova idea del «posto di lavoro»: «Le soluzioni progettuali innovative mettono al centro la qualità della vita ridefinendo il concetto di sostenibilità».

CityWave sarà alimentato solo da fonti rinnovabili, sarà il primo edificio ad uso uffici a superare l'impatto zero, con un progetto pensato per non impattare sull'ambiente. Avrà 11.000 mq ricoperti da pannelli fotovoltaici, la produzione di energia stimata è di 1,3 MWh l'anno mentre la potenza installata sfiora i 2 MWh. Rispetto a un fabbricato di pari dimensioni, CityWave consumerà il 45% in meno, con un risparmio annuo di 500 tonnellate di CO2, pari alle emissioni assorbite da circa 20.000 alberi. Non solo.

Una sofisticata strategia idrica prevederà l'utilizzo di acqua di falda a scopo termico e la raccolta e il riuso delle acque piovane, mentre un involucro costituito da elementi modulari di facciata a triplo vetro garantirà elevati standard a livello di prestazioni energetiche. L'edificio ha già ottenuto ben tre certificazioni internazionali di sostenibilità ai massimi livelli ed è l'unico in Italia.

La costruzione di CityWave è stata preparata dai lavori di preparazione del terreno, contenimento e scavo che hanno impegnato l'area per due anni.

Il quartiere CityLife è diventato uno dei più importanti esempi di rigenerazione urbana in Europa, un'area restituita alla città dotata di servizi e di un immenso polmone verde. Su 17 ettari svettano più di 2000 alberi, il tutto abbellito da un percorso di opere d'arte contemporanea. A richiamare i visitatori c'è anche lo shopping district con negozi, ristoranti oltre a spazi che ospitano eventi e attività sportive. Il progetto di quest'ultimo edificio oltre all'intero intervento di riqualificazione di CityLife, si inserisce nella strategia europea di Generali Real Estate che, con un patrimonio gestito di oltre 38 miliardi, si posiziona fra i principali gestori immobiliari al mondo.