Idroscalo, tutti al mare tra spiagge, sport, spettacoli e musica live

Riparte la stagione estiva dell'Idrosaclo. Un programma che va dagli spettacoli allo sport in una dei parchi acquatici più belli d'Europa. Per i milanesi è il «mare di Milano», gratuito e aperto 365 giorni l'anno, e torna con i primi assaggi d'estate, anche la balneazione: nel tratto di bacino in Riviera Est, che si estende per circa 100 metri, si potrà nuotare nelle acque libere. Lo specchio d'acqua balneabile è delimitato da boe gialle e rosse e controllato dai bagnini. La balneazione è gratuita ed è aperta dal 27 maggio fino al 10 settembre, con orario dalle 10 alle 19. Al di fuori dell'area indicata resta il divieto assoluto di balneazione nel bacino di Idroscalo, solo per motivi di sicurezza: la qualità dell'acqua, infatti, è certificata come eccellente.

SPIAGGE

Anche quest'anno si potrà prendere il sole nelle spiagge private Ultima Spiaggia, GUD Beach, Pino Beach, con chioschi e servizi di noleggio pedalò. Disponibili anche due piscine, alla Punta dell'Est e alla Villetta. Punta dell'Est offre una doppia vasca più una per i piccolini, con un Solarium, un Chiosco Bar, la Terrazza Lunch e il Privè relax. La piscina Villetta, invece, dispone di due vasche, di cui una per i bimbi.

PER I PIÙ PICCOLI

Appuntamento ad Aulì Ulè, il giardino dei giochi dimenticati, per i bambini fino a 10 anni: un'area di circa 20mila metri quadrati, ideata dal professor Fulvio Scaparro e realizzato grazie al sostegno dell'Associazione Amici dell'Accademia di Brera e alla Città Metropolitana di Milano. All'ingresso i piccoli saranno salutati da Mafalda, il personaggio ideato da Quino, che li invita a entrare nel mondo dell'immaginazione, per vivere mille avventure. Qui ospitata anche la Fondazione De Marchi che organizza giornate per i loro bambini anche in collaborazione con gli amici della SICS. Da non perdere anche il Villaggio del bambino e il Dolly Park (2-13 anni).

AMICI A QUATTROZAMPE

Sulla sponda ovest è stata realizzata un'area cani che possono così correre liberi e buttarsi in acqua: è infatti l'unica zona in cui è concesso l'ingresso in acqua degli animali. L'Idroscalo è inoltre sede di addestramento ed esercitazione per i cani-soccorritori della Sics/Scuola italiana Cani di Salvataggio. Tanti i punti ristoro: Bar Chalet, GUD, Santambrogio1981, Il Chiosco Dolly Park, Le Jardin au bord du lac, adatti a soddisfare esigenze differenziate.

LA CULTURA

In primo piano con il Parco dell'Arte (sculture disposte per un chilometro lungo la Riva Est del Parco) grazie a Museo Giovani Artisti, Accademia di Belle Arti di Brera, Fondazione Cariplo ed Associazione Amici dell'Accademia di Brera prima e Overart oggi. Il teatro Walter Chiari, dedicato al noto attore, comico e conduttore televisivo, è un originale richiamo agli antichi teatri greci, una preziosa scalinata all'aperto che ha il lago come sfondo, integrandosi perfettamente nel verde del Parco. Il teatro è anche un luogo di relax dove leggere, per esempio, un buon libro o semplicemente per godere della tranquillità tipica della zona, magari per una seduta di yoga.

PER I GIOVANI

C'è poi il Circolo Magnolia che, per un target prevalentemente giovanile, propone corsi musicali, letterari e teatrali. Ha inoltre una ricca programmazione di concerti live, dj set e festival musicali, tra i quali il MiAmi.

LO SPORT

Protagonista, come sempre lo sport, agonistico e amatoriale: calcetto, tennis, basket, pallavolo, corse, Wake, Surf, SUP, canoa, dragon boat, arrampicata, rugby... Idroscalo, già scelto per l'allenamento di diverse Federazioni, ospiterà i Campionati Italiani di canoa, in attesa del 2025 quando sarà lo scenario dei Campionati del mondo di canoa.