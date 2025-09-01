Immagine di un viaggio lungo un secolo, cominciato molto prima

Vantare un secolo di attività in campo orologiero non è cosa da poco, e poterlo fare nel contesto della Vallée de Joux, la culla della meccanica di qualità elvetica, costituisce un plus ulteriore.

Stiamo parlando di Lucien Rochat, nel cui DNA, il codice genetico racconta di quella prodigiosa trasformazione che, a cavallo del 700, portò gli agricoltori delle zone collinari ai piedi del massiccio del Jura, a divenire, prima artigiani e, poi, impareggiabili orologiai. Proprio in quel periodo, un trisavolo di Lucien Rochat si specializzò nella costruzione di automi. L'attività, via via nel tempo, si declinò su movimenti sempre più piccoli e complessi e, nel 1925, Emile, nonno di Lucien, aprì un laboratorio per la produzione di "chronographes compliqués", tra Losanna e Neuchâtel, che Lucien, a partire dal 1972, fece diventare brand, avviando una crescita anche a livello internazionale e fissando, nel 1981, la propria sede a Grandson, nel Cantone di Vaud. Lucien Rochat, dal 2006 di proprietà del Gruppo Morellato, si muove oggi nel solco di una consolidata tradizione classica, sia sotto il profilo del design, che dei contenuti meccanici. Osserva Massimo Carraro, Presidente del Morellato Group, commentando l'esemplare celebrativo dell'importante ricorrenza, denominato "Iconic 100 Ans": "Questo orologio è un omaggio al nostro savoir faire, ai clienti e agli appassionati che ci accompagnano verso il futuro di una tradizione che continua a rinnovarsi".

Tale modello, in serie limitata a 1.

925 pezzi, in acciaio PVD oro giallo da 43 mm, presenta una lunetta bombata contenuta in larghezza per rendere protagonista il quadrante bianco, protetto da vetro zaffiro e percorso da indici e sfere dorati, aperto al centro a vista anche dal fondello a visualizzare il fronte del calibro automatico Miyota 8N24 (in evidenza il bilanciere e il dispositivo di ricarica e messa all'ora), sul cui "ponte" superiore è serigrafato il logo, mentre, al 6, spicca l'indicazione "1925-2025". "Iconic 100 Ans" è definito da un cinturino in pelle stampa alligatore con fibbia déployante.