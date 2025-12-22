Influenza, casi in crescita in tutta la Lombardia. Ora domina la variante K

L'influenza stagionale sta mostrando quest'anno caratteristiche inedite per precocità, diffusione e intensità, con un numero di casi in rapido aumento in tutta Italia e in particolare in Lombardia. Qui si registra l'aumento stagionale delle infezioni respiratorie acute, con un incremento degli accessi ai Pronto soccorso e un'alta circolazione dei virus influenzali. A destare particolare attenzione l'A H3N2 nella sua variante K, un ceppo influenzale arrivato prima del previsto e caratterizzato da una maggiore capacità di trasmissione che sta contribuendo a un'ondata epidemica più consistente rispetto alle stagioni precedenti.

Secondo il sistema di sorveglianza "RespiVirNet", nella settimana dal primo al 7 dicembre l'incidenza complessiva è stata pari a 14,3 casi ogni mille assistiti, con un elevato aumento degli accessi ai Pronto soccorso: 78.462 casi complessivi, rispetto ai 74.148 della settimana precedente, di cui il 13,35 per cento per sindromi respiratorie. Così se i lombardi a letto sono attualmente 155mila, la previsione è che i numeri aumenteranno notevolmente nella settimana tra Natale e Capodanno. Nella settimana successiva, invece, si registra un'incidenza di 40,2 su mille abitanti nella fascia d'età 0-4 anni, 17,3 nella fascia 5-14 anni, 15,5 nella fascia d'età 15-64 e 7,8 su mille abitanti negli over-65.

Si tratta di una variante "con ben sette mutazioni che permettono di eludere la nostra memoria immunitaria", spiega Fabrizio Pregliasco, professore di Igiene generale e applicata presso la sezione di Virologia all'Università Statale. In pratica il nostro sistema immunitario fatica a "riconoscere" il virus e a difenderci.

In vista del picco di casi che aumenteranno tra Natale e Capodanno, per limitare gli accessi ai pronto soccorso Regione Lombardia ha disposto la fase "Attivazione Ps" del Piano epidemico regionale e il rafforzamento dei servizi, con l'attivazione degli hotspot infettivologici da venerdì. Questi sono punti di riferimento per la gestione delle sindromi respiratorie e influenzali (l'accesso avviene attraverso la chiamata preliminare al numero 116.117). La centrale operativa aiuterà gli utenti a orientarsi e a ricevere tutte le informazioni necessarie, così da rispondere a ogni necessità in modo organizzato, evitando congestioni e riducendo i tempi di attesa.

Presso gli Hotspot, i cittadini hanno la possibilità di essere visitati e avere una valutazione più specifica attraverso l'utilizzo di tamponi (che analizzano influenza A e B, Covid, virus respiratorio sinciziale, streptococco) ed eventualmente attraverso un'ecografia polmonare. Il Dipartimento conferma dunque la piena operatività e prossimità ai cittadini, attraverso la propria rete territoriale e invita la popolazione a cogliere l'opportunità di vaccinarsi contribuendo così alla tutela della salute collettiva. A Milano in campo gli hot spot infettivologici Don Bosco, Don Orione e Bande Nere. Nell'hinterland a Cinisello, Legnano, Magenta, Villa Mareli, Segrate, Melegnano, Codogno e Magenta.

In questo scenario, vaccinarsi anche ora resta una scelta efficace e fortemente raccomandata, soprattutto per proteggere i più fragili e contenere l'impatto del virus sul sistema sanitario.

"Vaccinarsi anche a stagione iniziata è utile - suggerisce Pregliasco - Il vaccino non solo riduce il rischio di ammalarsi gravemente, ma contribuisce a limitare la circolazione del virus, proteggendo indirettamente anche chi è più vulnerabile". La profilassi può essere effettuata presso i medici di medicina generale, i servizi vaccinali territoriali e in farmacia.