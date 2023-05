Paralizzata torna a camminare dopo 5 anni: straordinario intervento al San Raffaele

Non camminava da cinque anni perché paralizzata agli arti inferiori a causa di un incidente sportivo ma un innovativo intervento eseguito da un team di neurochirurghi dell’IRCCS Ospedale San Raffaele (Gruppo San Donato) guidato dal prof. Pietro Mortini, primario di neurochirurgia e Ordinario presso l’Università Vita – Salute San Raffaele, ha consentito a una donna di 32 anni di alzarsi dalla sedia e tornare a camminare con l'aiuto di un deambulatore.

L'intervento

Come spiega il comunicato del San Raffaele, alla paziente è stato impiantato un neurostimolatore midollare grazie al quale adesso è in grado di mantenere la stazione eretta e muovere i primi passi. La giovane era stata costretta sulla sedia a rotelle dopo una lesione midollare: l'eccellente risultato, il primo nel nostro Paese, è stato ottenuto con la collaborazione di un gruppo di ingegneri dell’Istituto di biorobotica de La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, diretto dal professor Silvestro Micera, esperto di fama internazionale. La paziente sta ottenendo i primi ottimi risultati di un lungo percorso riabilitativo.

Com'è il dispositivo

Ciò che è stato impiantato è composto da due parti:

un supporto biocompatibile per 32 elettrodi che viene inserito nello spazio epidurale della colonna vertebrale

un generatore di impulsi (simile al pacemaker) come quelli usati nei pazienti con aritmie cardiache che va inserito sotto la pelle a livello dell’anca.

" Gli impulsi vengono erogati al midollo spinale da dove poi transitano ai nervi e ai muscoli. L’impianto del dispositivo è avvenuto in circa 3 ore, attraverso un delicato intervento neurochirurgico mininvasivo, eseguito in monitoraggio neurofisiologico continuo. Il pacemaker è stato poi programmato per garantire l’attivazione coordinata di tutti i muscoli necessari alla deambulazione ", hanno spiegato dal San Raffaele. Le funzioni vengono controllate grazie " a una serie di opzioni funzionali che possono essere scelte dalla paziente in base alle necessità locomotorie della vita quotidiana" .

"Ecco il prossimo passo"