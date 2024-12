Protesi per la caviglia "su misura" gli salva la gamba: straordinario intervento al Gemelli

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli enormi passi avanti di medicina e tecnologia, strettamente a braccetto, hanno risolto un problema importante al signor Mario, 80 anni, con un passato fatto da numerosi interventi chirurgici alla gamba destra a causa di un raro tumore osseo alla tibia. Dopo varie peripezie, al Policlinico Gemelli di Roma gli è stata impianta una protesi di caviglia "su misura" rimettendolo in piedi.

Cosa è successo

Da un dolore sempre più forte dieci anni fa la scoperta dell'adamantinoma, il raro tumore per il quale gli fu impianta una mega-protesi di tibia prossimale (vicino al ginocchio). Purtroppo per Mario, però, una grave infezione alla protesi gli costarono molti interventi chirurgici culminati con una protesi totale in titanio a gamba e caviglia con un rivestimento in argento per essere protetto dalle infezioni. Dopo sei anni, però, un dolore alla caviglia lo fece tornare al Gemelli: si ruppe una vite della protesi ma per poterla sostituire si è resa necessaria una protesi su misura.

Un intervento unico

A quel punto, gli specialisti del Policlinico Gemelli inviano una Tac a una ditta specializzata tedesca con alcuni bioingegneri in grado di realizzare una protesi in titanio, quella definitiva, che è stata impiantata con successo dal professor Carlo Perisano, professore aggregato dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dirigente medico presso la UOC di Ortopedia e Traumatologia di FPG, diretta dal professor Giulio Maccauro. Si è trattato di un intervento unico che mette in evidenza in che modo la medicina di precisione e personalizzata sia sempre più parte integrante degli interventi chirurgici. Soltanto pochi giorno dopo dall'operazione, il signor Mario si è rimesso regolarmente in piedi con la sua "gamba bionica".

"Innovazione in ambito ortopedico"

"Le protesi personalizzate (o 'custom-made') rappresentano un'innovazione significativa in ambito ortopedico. Si tratta tuttavia di impianti costosi, proprio perché realizzati 'su misura', che vengono per questo riservati a casi particolari e selezionati. L’impiego di tali protesi ci consente di personalizzare l’intervento sulle specifiche esigenze del paziente, garantendo un’accurata riproduzione anatomica ed un elevato grado di recupero funzionale", ha dichiarato il professor Perisano. " Nel caso specifico, la realizzazione di una componente astragalica su misura ci ha consentito di revisionare l'attuale protesi di caviglia e ha permesso al paziente un precoce ritorno ad un livello funzionale normale" . La revisione con una protesi di caviglia "custom made" di una protesi totale di caviglia e tibia è il primo intervento che viene aggiunto alla letteratura medica perché mai realizzato in precedenza.

Cosa è successo prima dell'intervento

Nei mesi che hanno preceduto l’intervento è stato elaborato un piano chirurgico sul prototipo della protesi che è stata poi impiantata con successo. " Si tratta di interventi di estrema precisione – ha affermato il professor Giulio Maccauro, Ordinario di Ortopedia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore -.

Grazie ad un’accurata pianificazione pre-operatoria e allo strumentario dedicato ed estremamente sofisticato necessario per il confezionamento di queste protesi speciali (maschere di taglio, guide per posizionare le componenti protesiche e la protesi custom made stessa) ci è possibile effettuare interventi molto precisi, che riducono gli errori intraoperatori e guidano l’operatore nei processi decisionali e nell’atto chirurgico impensabili in passato"