"Rare disease day": Arisla aderisce con la campagna social "Ricerca è presente"

L'ultimo giorno di febbraio si celebra la Giornata mondiale delle malattie rare, istituita fin dal 2008 per porre l’attenzione sui bisogni delle persone con patologie rare e dei loro familiari e sulla necessità di supportare la ricerca quale strumento fondamentale per migliorare la vita di queste persone. Arisla, la Fondazione italiana di ricerca per la Sla, ha lanciato oggi la campagna social #Ricercaèpresente attraverso un post pubblicato dal presidente di Arisla, Mario Melazzini.

" Questa giornata rappresenta un’occasione importante per ribadire quanto la ricerca sia e voglia essere presente nelle nostre vite, per migliorarne la qualità già da oggi e guardare al futuro con speranza ", spiega Melazzini, sottolineando che " i ricercatori sono consapevoli della necessità e dell’urgenza di trovare terapie efficaci per malattie complesse come la Sla e sono molto motivati a dare il loro contributo. Noi di Arisla siamo al loro fianco e continueremo ad esserlo fin quando la Sla non sarà sconfitta ".

La Sla, purtroppo, è una malattia neurodegenerativa grave e progressivamente invalidante. In Italia ci sono circa 6mila persone affette da questa malattia, che aspettano dei passi avanti da parte della ricerca per trovare una cura che sia efficace per contrastare la sua avanzata distruttiva nell'organismo. Sono tanti i messaggi che sono arrivati all'hashtag #Ricercaèpresente della fondazione Arisla per sostenere la ricerca, che viene effettuata da 11 esperti del settore selezionati dalla stessa fondazione con il Bando 2022. Nei loro post, i ricercatori mostrano una mano colorata, per richiamare il logo del "RareDiseaseDay" e manifestare tutta la solidarietà con le persone con Sla.