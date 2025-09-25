Tumori Testa-Collo, arriva la Masterclass Nazionale

Dal 30 settembre al 1 ottobre 2025 presso l' hotel NH Milano 2, Segrate (MI) si terranno due giornate di formazione residenziale, confronto scientifico e aggiornamento clinico dedicate a uno dei temi più complessi della medicina oncologica: i tumori testa-collo, evento accreditato ECM rivolto a professionisti sanitari di diverse specializzazioni.

Obiettivo dell’evento

La masterclass ha l’obiettivo di offrire un aggiornamento tecnico-scientifico sulle più recenti strategie diagnostiche e terapeutiche nei tumori testa-collo, promuovendo un approccio interdisciplinare che integri chirurgia, oncologia medica, radioterapia, nutrizione clinica e terapie di supporto.

Programma scientifico

L’attività formativa si sviluppa su due giornate, con sessioni plenarie, letture magistrali, lavori in piccoli gruppi su casi clinici reali e momenti di discussione interattiva tra discenti e docenti.

Martedì 30 settembre 2025

15:00 Discorso di benvenuto – Mario Bussi

15:10 La chirurgia nel carcinoma squamocellulare localmente avanzato – Leone Giordano

15:30 Standard of care e studi spontanei nei tumori squamocellulari localmente avanzati – Chiara Lucrezia Deantoni, Francesco Perri

16:00 L’importanza della nutrizione nel paziente con tumore testa-collo – Sara Cardellini

16:15 Valutazione globale del paziente anziano – Davide Valsecchi

16:30 Discussione

16:45 Stato dell’arte e studi spontanei nel trattamento della malattia ricorrente/metastatica – Alessio Cirillo, Aurora Mirabile

17:15 Nuovi scenari nazionali e internazionali – Salvatore Alfieri

17:45 Discussione

Mercoledì 1 ottobre 2025

09:00 Lettura magistrale

Visione globale del paziente con tumore testa-collo: standard di cura e novità da NICSO – Paolo Bossi

09:30 – 12:30 Lavori in piccoli gruppi su tre aree tematiche:

Localmente Avanzato

Moderatori: Chiara Lucrezia Deantoni , Francesco Perri

, Caso clinico Cisplatino/RT – Loredana Palermo

Caso clinico Cetuximab/RT – Maria Chiara Cau

Ricorrente Metastatico

Moderatori: Alessio Cirillo , Aurora Mirabile

, Caso clinico immuno + chemio – Daria Filippini

Caso clinico Cetuximab + chemio – Marianna Caterino

Terapie di supporto

Moderatori: Sara Cardellini , Davide Valsecchi

, 12:30 Restituzione dei lavori e take-home message – Cirillo, Mirabile, Perri

Faculty scientifica

L’evento vedrà la partecipazione di una faculty multidisciplinare composta da esperti provenienti da importanti centri clinici italiani:

Salvatore Alfieri – Milano

Paolo Bossi – Milano

Mario Bussi – Milano

Sara Cardellini – Milano

Marianna Caterino – Caserta

Maria Chiara Cau – Cagliari

Alessio Cirillo – Roma

Chiara Lucrezia Deantoni – Milano

Daria Filippini – Bologna

Leone Giordano – Milano

Aurora Mirabile – Milano

Loredana Palermo – Bari

Francesco Perri – Napoli

Davide Valsecchi – Milano

Accreditamento ECM

Il programma di formazione residenziale è accreditato presso la CNFC (ID: 1080-455352).

I crediti ECM (8,3) saranno erogati da SOS Srl – Scientific Organizing Service, provider nazionale accreditato Standard AGENAS.

Obiettivo formativo n.18: Contenuti tecnico-professionali specifici di ciascuna professione, incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Figure professionali accreditate

Biologi

Medici chirurghi, in particolare delle seguenti discipline:

Anatomia patologica

Chirurgia generale

Chirurgia maxillo-facciale

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Geriatria

Medicina generale (medici di famiglia)

Medicina interna

Medicina nucleare

Oncologia

Otorinolaringoiatria

Radioterapia

La partecipazione al corso è gratuita. Per iscriversi è necessario inviare una mail a: sos.

eventi.srl@gmail.com. Il viaggio e il pernottamento saranno, fino a esaurimento posti disponibili. Per questa ragione, si invita chi è interessato a registrarsi il prima possibile.