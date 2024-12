+200% agenti feriti. Assalto alle divise, parlano i poliziotti

Ascolta ora 00:00 00:00

I dati del Viminale sono impietosi: più 200% di agenti di polizia feriti nel 2024 rispetto al 2023. Una percentuale enorme. Numeri che devono preoccuparci. Cresce la violenza in Italia, soprattutto contro i poliziotti. La colpa? Dei cortei che, in questo ultimo anno, sono triplicati. Non c’è weekend senza protesta. Da nord a sud. Ogni settimana, ormai, sindacati, associazioni studentesche, centri a-sociali scendono in piazza con un unico obiettivo: creare disordini. Provocare la polizia e strumentalizzare le cariche che, a volte, sono inevitabili. Cariche che, come accaduto, hanno causato non solo danni fisici agli agenti, ma anche legali. Molti, infatti, sono stati indagati come dopo gli scontri di Pisa.

Pensate, sono state ben 11.556 le manifestazioni più importanti che si sono svolte negli 11 mesi del 2024, da gennaio a novembre, +12,1% rispetto al 2023. In 299 casi si sono registrate criticità. Numeri che devono farci riflettere, soprattutto quando le opposizioni urlano alla repressione da parte del governo. Un’accusa basata sul nulla, poiché i numeri dicono ben altro. Noi in questa puntata vogliamo dare voce proprio agli agenti. A chi, ogni giorno, rischia la propria vita per difenderci, per mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica. Di tutti noi.

Ai nostri microfoni il Segretario Nazionale del Sindacato Fsp Polizia di Stato Giuseppe Brugnano.

