"L'Italia a testa alta". Tra villaggio di Natale e politica, al via la 26esima edizione di Atreju

Alle pendici di Castel Sant'Angelo, a pochi passi dal Vaticano, è partita la 2esima edizione di Atreju, la kermesse politica di Fratelli d'Italia dal titolo 'Sei diventata forte - L'Italia a testa alta'.

Al taglio del nastro nei Giardini di Castel S.Angelo era presente il gotha del partito e del governo: dai ministri Adolfo Urso (Imprese e made in Italy) ed Eugenia Roccella (Famiglia, natalità e pari opportunità) ad Arianna Meloni, responsabile adesioni e segreteria politica di FdI e Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito, oltre al capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan, e al presidente di Gioventù nazionale, il deputato Fabio Roscani. All'ingresso spicca subito il "bullometro", un pannello di dieci metri con i voti alle "parole d'odio della sinistra", espresse da personalità come Maria Elena Boschi, Pier Luigi Odifreddi e Filippo Ceccarelli. La deputata renziana si è beccata un 3 in "originalità" e un 10 in "livore", per la frase "c'è un posto speciale all'inferno per le donne che non aiutano le donne". Sulla lavagna compaiono anche Francesca Albanese per aver detto: "Condanno l'aggressione alla Stampa ma sia un monito", voti 2 e il segretario della Cgil Maurizio Landini per aver definito Giorgia Meloni una "cortigiana".

Tra la gigantesca pista di pattinaggio spuntano vari stand tra cui quelli di di Azione universitaria, di Gioventù nazionale e della Comunità incontro. Molte le casette che vendono prodotti tipici locali: dalla porchetta di Ariccia al caciocavallo impiccato e molto altro ancora. Non manca la casetta con babbo natale e gli elfi e quella per la vendita di presepi e gadget natalizi. Infine, vi è un pannello illustrativo sull'egemonia dei valori, in cui si cita persino Antonio Gramsci.

In questo pantheon ci sono Guglielmo Marconi che incarna l'egemonia della tecnica, Gabriele D'Annunzio della poesia, Ettore Majorana della scoperta, Simone Veil delle radici, Edith Stein dell'amore, Amedeo Guillet dell'avventura, Pier Paolo Pasolini della tradizione, Nicola Calipari del dovere, Sammy Basso del coraggio e Charlie Kirk delle idee.