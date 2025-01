"70 milioni a imprese digitali e verdi"

Ascolta ora 00:00 00:00

La Regione prosegue nella strategia di sostegno alla competitività del territorio con il bando «Lombardia Venture Step», voluto dall'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi (nella foto) per supportare l'accesso al capitale di rischio delle imprese innovative lombarde. In particolare start up e scale up che operano nel campo delle tecnologie digitali, deep tech, biotecnologie e tecnologie rinnovabili e pulite. La dotazione finanziaria è di 70 milioni di euro derivanti dalle risorse Fesr 2021-2027. Al bando che si chiuderà il 27 marzo, i gestori di fondi di Venture Capital possono presentare proposte di investimento sulla base delle quali la Regione selezionerà quelli meritevoli di finanziamento per il tramite di fondi paralleli. «L'obiettivo - si legge in una nota - è consentire al sistema lombardo di rafforzare la propria capacità di competere sugli scenari globali, accompagnando la crescita delle imprese impegnate in settori cruciali per la trasformazione economica come l'intelligenza artificiale, i semiconduttori, le tecnologie verdi e le biotecnologie anche mediche».

In particolare 50 milioni di euro sono destinati a sostenere lo sviluppo del deep tech e del biotech, mentre per il clean tech sono previsti 20 milioni di euro. Per beneficiarne le aziende destinatarie, oltre ad avere sede legale e almeno una sede operativa in Lombardia, dovranno garantire ricadute produttive sul territorio lombardo.