Mattarella e Meloni all'Altare della Patria. La premier: "Onorare i valori negati dal fascismo" | La diretta

Al via in tutta Italia le celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione. All'Altare della Patria la tradizionale deposizione di una corona d'alloro: alla cerimonia presenti Mattarella, La Russa, Fontana e Meloni. Non mancano le preoccupazioni per gli scontri e le polemiche per l'invito alla sobrietà rivolto dal governo dopo la morte di Papa Francesco.

10.16 - 25 aprile: Sala, invito alla sobrietà è incomprensibile

L'invito alla sobrietà per il 25 aprile "è incomprensibile. Io mi sono sempre sentito sobrio e credo che lo sia la stragrande maggioranza di tutti quelli che sono in piazza. Questi inviti vanno fatti se c'è un'argomentazione". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala alla deposizione delle corone per il 25 aprile a Palazzo Marino. "Avrei preferito dire 'niente musica' per esempio. Lo avrei trovato sbagliato, ma sarebbe stato un messaggio chiaro. Così è un messaggio fuorviante che tende a dare un segno negativo per chi è in piazza. A Milano c'è sempre sobrietà in chi manifesta il 25 aprile" ha sottolineato Sala.

9.51 - Meloni,oggi onoriamo valori democratici negati da fascismo

"Oggi l'Italia celebra l'ottantesimo Anniversario della Liberazione. In questa giornata, la Nazione onora la sua ritrovata libertà e riafferma la centralità di quei valori democratici che il regime fascista aveva negato e che da settantasette anni sono incisi nella Costituzione repubblicana. La democrazia trova forza e vigore se si fonda sul rispetto dell'altro, sul confronto e sulla libertà e non sulla sopraffazione, l'odio e la delegittimazione dell'avversario politico. Lo afferma la premier Giorgia Meloni. "Oggi rinnoviamo il nostro impegno affinché questa ricorrenza possa diventare sempre di più un momento di concordia nazionale, nel nome della libertà e della democrazia, contro ogni forma di totalitarismo, autoritarismo e violenza politica". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in occasione del 25 aprile.

9.48 - 25 aprile: conclusa la cerimonia all'Altare della patria

Si è conclusa da pochi minuti la cerimonia all'Altare della patria in occasione della festa della Liberazione a cui ha preso parte il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con le più alte cariche dello Stato

9.40 - 25 aprile: Mattarella atteso a Genova per celebrazioni 80esimo Liberazione

Atteso a Genova per le celebrazioni del 25 aprile e degli 80 anni dalla Liberazione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che questa mattina sarà nel capoluogo ligure per una doppia tappa, attesa da tempo e confermata nonostante l'aggiornamento necessario al cronoprogramma per permettere al Capo dello Stato di essere a Roma nel pomeriggio per accogliere capi di stato e di governo in vista dei funerali del Papa di domani. Mattarella arriverà intorno alle 11 e parteciperà prima alla cerimonia al Cimitero Monumentale di Staglieno con la deposizione di alcune corone all'interno del campo dedicato ai partigiani.Poi raggiungerà il Teatro Nazionale di Genova per assistere alla prima dello spettacolo di "D'Oro. Il sesto senso partigiano", progetto ideato dal direttore, Davide Livermore, insieme alla regista Giorgina Pi e basato sul lavoro di ricerca di Gad Lerner e Laura Gnocchi confluito in "Noi, partigiani", libro-memoriale sulla Resistenza italiana. Il Comune di Genova e il Comitato permanente della Resistenza hanno a loro volta aggiornato la programmazione della giornata e delle celebrazioni in città, con lo spostamento del corteo tradizionale dalle 15, con raduno in piazza della Vittoria e arrivo in piazza Matteotti dove, dopo i saluti istituzionali, si terrà l'orazione commemorativa da Paolo Corsini, presidente dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri.

9.33 - Mattarella all'Altare della patria per celebrazioni del 25 Aprile

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è appena arrivato all'Altare della patria per la deposizione di una corona d'alloro in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, la festa della Liberazione di cui ricorre l'ottantesimo anniversario. Il capo dello Stato è stato accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Presenti le più alte cariche dello Stato: il presidente del Senato Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana, presidente della Camera, la premier Giorgia Meloni ed il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso

9.31 - 25 aprile: Meloni arrivata ad Altare Patria

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivato all'altare della Patria per la cerimonia in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione.Tra pochi minuti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà una corona di fiori. Presenti, tra gli altri, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

09.12 - "Israele assassina", pro-pal a Piazza San Paolo, piazza blindata

'Israele assassina Palestina libera. Dal fiume al Mare'. Con questo motto, è partito il presidio dei manifestanti palestinesi a Porta San Paolo. Dall'altro lato della piazza è attesa la Comunità ebraica per la deposizione della corona per i caduti, per commemorare la Liberazione dal nazifascismo. L'area è blindata da decine di camionette dai reparti mobili della polizia, con agenti in tenuta antisommossa. Presenti anche i mezzi speciali, ovvero gli idranti. "Il 25 aprile non si svende.

Porta San Paolo è dei partigiani, non dei complici del genocidio", con queste parole l'Unione Democratica arabo palestinese (Udap), il Movimento studenti palestinesi, l'Associazione dei palestinesi in Italia e i Giovani Palestinesi di Roma, hanno chiamato a raccolta per il giorno della Liberazione, dando appuntamento alle ore 8 a Porta San Paolo. "A 80 anni esatti dalla Liberazione dal nazifascismo, oggi più che mai è urgente costruire una nuova Resistenza. Essere antifascisti, oggi, significa essere anche antisionisti", affermano.