"Il 9 marzo in piazza per il cessate il fuoco": i sindacati preparano un altro sciopero

Nuovo sciopero indetto dai sindacati per chiedere il cessate il fuoco da parte di Israele contro Gaza. Ad annunciarlo è stata la Cgil. La decisione è arrivata a seguito dell'assemblea generale che si è tenuta questo pomeriggio nel quartier generale di Roma, durate la quale il sindacato si è impegnato " alla mobilitazione in difesa del diritto di manifestazione, di sciopero e della libertà di associazione e nel tenere vivi i rapporti con il mondo dell'associazionismo e della società civile ".

Il giorno designato per il nuovo sciopero è il 9 marzo a Roma, per “ il cessate il fuoco, impedire il genocidio, garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, liberare gli ostaggi e prigionieri, la fine dell’occupazione, il riconoscimento dello stato di Palestina sulla base delle risoluzioni Onu e l’organizzazione di una conferenza internazionale per pace e giustizia in Medio Oriente ”. Il sabato, per altro, la manifestazione del sindacato rischia di confluire in quelle che da ottobre, proprio in quel giorno, si tengono in tutte le città a sostegno della Palestina.

La manifestazione della Cgil di Roma viene dichiarato essere anche a richiesta del cessate il fuoco a Gaza e, in generale contro il riarmo. Nell'ordine del giorno del sindacato si legge anche che la manifestazione avviene per " impedire il genocidio, garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, liberare gli ostaggi e prigionieri, la fine dell'occupazione, il riconoscimento dello stato di Palestina sulla base delle risoluzioni Onu e l'organizzazione di una conferenza internazionale per pace e giustizia in Medio Oriente ". Ovviamente, nel calderone c'è finito anche lo specchietto per le allodole legato alle manifestazioni che si sono tenute a Pisa e a Firenze, a fronte delle quali il sindacato di Maurizio Landini " ribadisce che le libertà di manifestazione e di associazione, a partire dal diritto di sciopero, sono diritti costituzionali inviolabili che vanno difesi, manifestando ".