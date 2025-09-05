Abbassamento dell'Irpef e sostegno alle imprese: la ricetta economica di Forza Italia

Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia, ha rilasciato un'intervista ad Affaritaliani durante la quale ha spiegato la visione economica del partito, sottolineando che secondo gli azzurri " economia reale ed economia sociale vanno sempre di pari passo. Le nostre priorità restano chiare: puntiamo all’abbattimento dell’IRPEF per il ceto medio, da sempre dimenticato pur avendo sostenuto gran parte del gettito fiscale italiano, e all’innalzamento dei salari, a partire da quelli più bassi, attraverso l’incremento della soglia di defiscalizzazione degli stipendi da 7,05 a 9 ".

L'abbattimento dell'Irpef, ha aggiunto, " non solo rende più equo il carico fiscale all’interno del sistema Paese, ma costituisce anche una spinta ai consumi interni, che sono sostenuti soprattutto dal ceto medio e che rappresentano un motore essenziale per la crescita economica ". Ma è altrettanto importante il sostegno alle attività produttive e Forza Italia, con la sua politica di stampo liberale, " si basa sulla crescita: solo aumentando la competitività e riducendo i costi di produzione è possibile creare nuovi posti di lavoro e sviluppo. In questa direzione, riteniamo prioritario intervenire sui costi di produzione, a partire da quelli energetici, semplificare la burocrazia e garantire un migliore accesso al credito ". Gli incentivi del governo " devono sostenere concretamente gli investimenti in settori di valore aggiunto, innovazione, ricerca e sviluppo, e devono soprattutto incoraggiare gli imprenditori a credere in un Paese che oggi è tra i più attrattivi in Europa per gli investimenti. È fondamentale sostenerli affinché credano fino in fondo nella loro missione e nei propri progetti, consapevoli che la crescita del Paese passa attraverso la crescita delle loro imprese, in un contesto guidato da un governo che ha portato l’occupazione a un livello record nella nostra storia ".