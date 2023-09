"Abbassare la soglia di imputabilità". Il piano della Lega contro gli stupri

La piaga della violenza sulle donne sembra non conoscere fine. Solo nell’ultimo periodo, i casi degli stupri di Palermo e Parco Verde hanno sconvolto l’opinione pubblica italiana per la loro brutalità e, nel secondo caso, per la giovanissima età delle vittime. Eppure, questi non sono che la punta dell’iceberg: secondo la Direzione della polizia criminale, sono 5.991 i casi di violenza sessuale registrati nel 2022, in crescita rispetto al 2020. In più, molte vittime non denunciano per la vergogna o per paura di ripercussione da parte di emici e familiari dei loro aguzzini.

“ Non si deve pensare che il fenomeno riguardi solo i casi seguiti dai media, il problema è drammaticamente più ampio ”, spiega Giulia Bongiorno, avvocato e senatrice della Lega, in un’intervista a Libero. “ La violenza sulle donne c’è sempre stata ed è trasversale. investe tutte le classi sociali e tutte le fasce d'età. Per combatterla bisogna comprenderla, e innanzitutto distinguerla dalla violenza comune ”. L’onorevole sottolinea come le radici di questi comportamenti predatori affondino nella concezione discriminatoria della donna come essere inferiore o oggetto. “ Ci sono uomini per il quale il consenso è una questione del tutto irrilevante, se non inesistente ” afferma Giulia Bongiorno. “ Ma la violenza sulle donne riguarda anche i più giovani, che a volte sembrano presumere una sorta di ‘diritto all’amplesso’ ”.

L’avvocato mette sotto accusa i social network, internet e, in particolare, la pornografia: “ Rappresenta un problema enorme: dà un’idea del sesso distorta, pericolosissima per i più giovani. Genera ansia, insicurezza e un’idea del corpo femminile come carne sulla quale sfogare gli istinti più bestiali, magari facendo passare il concetto che la violenza può persino essere ben accetta ”. Attraverso questi siti, i ragazzi crescono più in fretta e acquisiscono nozioni che, un tempo, si metabolizzavano in età più avanzata. “ È una questione complessa. La Lega sta lavorando ad una serie di proposte sulla violenza dei minori ”, spiega Giulia Bongiorno. “ Tra queste, vorrei ricordare il Daspo per i minori di 14 anni. Dovremmo pensare anche ad abbassare la soglia di imputabilità (fissata sempre a 14 anni)”.