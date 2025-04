Accuse di sessismo a sinistra. Botte da orbi tra Pd e Sinistra Italiana

Ascolta ora 00:00 00:00

La sinistra in Toscana, tra post di stampo sessista e querele minacciate, va nel caos. A scatenare il putiferio è un post di Simona Salvadori, segretaria di un circolo Pd di Capannoli, contro gli alleati di Sinistra Italiana.

Nel piccolo comune in provincia di Pisa, infatti, nel 2024 si è consumata una piccola faida interna al centrosinistra. Arianna Cecchini, sindaco uscente, è stata rieletta battendo la lista della candidata ufficiale del centrosinistra Barbara Cionini che godeva del sostegno del Pd di Sinistra Italiana e del Psi. In questi giorni, Sinistra Italiana però ha deciso di revocare il suo appoggio a questa lista e sono riprese le ostilità dentro la sinistra locale. "Le scelte di Sinistra italiana – ha scritto Salvadori nella prima versione del post – sono frutto di accordi regionali con l’assessora Nardini che avrà chiesto al segretario regionale Dario Danti e alla segretaria provinciale Anna Piu, di togliere il sostegno alla lista. Fa sorridere che il primo è il marito della sindaca di Montopoli, e la seconda la compagna del sindaco di San Guliano Terme, entrambi Pd e vicini a Nardini. Ormai è un’unica famiglia e Capannoli un caso unico nel panorama nazionale". La scelta di Sinistra Italiana è stata dettata dal fatto che "le dinamiche interne alla coalizione si sono trasformate in una diatriba interna al Pd" e "la discussione politica è stata progressivamente spostata su un piano personale e conflittuale, allontanandosi dalle reali esigenze della nostra comunità".

Questo post è stato considerato troppo sessista nelle chat della sinistra locale ed è stato subito corretto dalla Salvadori, ma, come si legge anche su La Nazione, nonostante la rimozione dei riferimenti personali, gli screenshot hanno fatto il giro delle chat ed innescato nuove polemiche. La sindaca di Montopoli Linda Vanni e la segretaria provinciale di Sinistra Italiana Anna Piu hanno già contattato i propri legali per fare querela. Oreste Sabatino, segretario provinciale del Pd pisano, con una nota ha ammonito: "Il dibattito pubblico, il confronto e la critica politica non devono mai cadere sul personale. Quello che è stato scritto ieri in alcuni gruppi e pagine Facebook di Capannoli é sbagliato, fuori luogo e senza senso". E ancora: "Con Sinistra Italiana - aggiunge Sabatino - abbiamo condiviso, in molti territori e recentemente anche a livello provinciale, percorsi comuni di alleanza e battaglie politiche. In altri contesti sono prevalse scelte diverse, frutto di valutazioni autonome che abbiamo sempre discusso insieme, nel pieno rispetto delle rispettive posizioni politiche. Continueremo a confrontarci con loro e con gli altri partiti del centrosinistra, nel merito delle questioni". L'assessore regionale Alessandra Nardini, anche lei attaccata nel post della segretaria del circolo dem, ieri dalla sua pagina Fb ha invocato l'intervento dei vertici del partito e ha minacciato "di querelare chi ha scritto il post" chiedendosi se "sia tollerabile arrivare a questi punti all'interno di una comunità politica senza che il livello superiore del partito, quello provinciale, intervenga in alcun modo, permettendo di farsi rappresentare sul territorio da personaggi di questo calibro che minano la credibilità del Pd, come si è visto in modo evidente con il voto amministrativo".

"A chi vuole fare polemica - conclude Sabatino - ricordo che ci sono stati percorsi e valutazioni fatti nelle sedi opportune e non in altri luoghi. Il nostro compito è quello di continuare a lavorare, a partire dalle prossime elezioni regionali, per costruire una lista e un'alleanza ampia e solida".