Bari, Meloni difende Piantedosi: "Nessuna forzatura, accuse vergognose"

Le accuse rivolte a Matteo Piantedosi? "Vergognose" . Giorgia Meloni risponde così alle domande dei cronisti che le chiedevano un commento sulla vicenda che ha riguardato il Comune di Bari e le successive parole del sindaco Antonio Decaro e del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. La premier ritiene totalmente infondate le critiche dell'opposizione espresse nei confronti del ministro dell'Interno, aggiungendo che il responsabile del Viminale "abbia agito correttamente" .

A margine della cerimonia per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo nazionale e la Regione Molise si ha di nuovo modo a tornare su quello che è successo sei giorni fa, ovvero la nomina una commissione di accesso agli atti comunali da parte di Piantedosi per verificare l'ipotesi di scioglimento della Giunta e del consiglio del capoluogo pugliese. Un'analisi nata come esito ad un primo monitoraggio disposto dal dicastero degli Affari interni circa i fatti emersi a seguito dell'indagine giudiziaria che ha portato a più di 100 arresti nel capoluogo pugliese "e alla nomina, da parte del Tribunale, ai sensi dell'articolo 34 del codice antimafia, di un amministratore giudiziario per l'azienda Mobilità e Trasporti Bari spa, interamente partecipata dallo stesso Comune" .

L'azione si è esercitata nell'ambito dell'inchiesta della Dda barese (ribattezzata "Codice interno") che ha svelato un presunto intreccio mafia-politica, con voto di scambio alle Comunali del 2019. Da lì è partita una sfuriata di Decaro e il ministro è diventato improvvisamente il bersaglio preferenziale del sindaco e della sinistra che hanno inveito come se andare a fondo sulle infiltrazioni mafiose fosse un atto di "lesa maestà". Il pasticcio di dichiarazioni e smentite varie, aggravate dalla foto del primo cittadino barese con la sorella del boss, ha fatto il resto.