"Agiremo per revocarla".I deliri della sinistra contro il Cav

Le reazioni indignate della sinistra a seguito dell'ufficialità dell'intitolazione dell'aeroporto di Milano-Malpensa a Silvio Berlusconi non si sono fatte attendere. Dopo un anno di silenzio, ora che tutto è stato confermato dalle opposizioni si scompongono in attacchi violenti contro Enac, il governo e lo stesso Cavaliere, nel tentativo che venga revocata la delibera. Cosa che non accadrà, in quanto Enac ha ormai deciso con effetto immediato. " Non ci rassegniamo, l'aeroporto di Malpensa è dei cittadini e non delle forze politiche di maggioranza. L'intitolazione a Berlusconi è una forzatura nel merito e nel metodo. Come Partito Democratico della Lombardia, di Milano e di Varese agiremo per le vie formali affinché venga revocata ", strepita il Pd locale, che ha avuto un anno di tempo per avanzare le sue proposte ma è rimasto in silenzio.

Decisamente scomposto l'intervento di Carlo Monguzzi, consigliere comunale milanese dei Verdi, ben noto per le sue esternazioni colorite e per le sue posizioni radicali: " Malpensa è da ora ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. Il Bunga Bunga e la nipote di Mubarak vincono sulla serietà e il senso civico e istituzionale. Ora moltiplichiamo gli sforzi per mandare via Salvini e il governo. Questa è un figura internazionale da cioccolattai ". Ugualmente irrispettoso l'intervento del Movimento 5 stelle, secondo il quale " con l'aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, il governo Meloni restaura perentoriamente la Repubblica delle banane ". Si tratta, proseguono i parlamentari M5s delle commissioni Trasporti di Camera e Senato, " di una decisione non solo divisiva, che genera profondo disgusto tanto a noi quanto a milioni di italiani. Si tratta però anche di una figuraccia su scala mondiale e di un pessimo biglietto da visita per chiunque atterrerà nello scalo lombardo ".

Sul web girano già messaggi di boicottaggio per lo scalo di Malpensa, con un manipolo di novelli Don Chisciotte della Mancia che si dicono pronti a non utilizzare più l'aeroporto lombardo, secondo scalo italiano per numero di passeggeri e tra i principali

aeroporti internazionali italiani ed europei. Enac ha preso la sua decisione, le delibera è stata firmata ed è già operativa. Il nuovo scalo lombardo da oggi si chiama Aeroporto Internazionale Milano Malpensa - Silvio Berlusconi.