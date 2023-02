"Lancio di petardi e oggetti": troupe del Tg2 assalita dagli anarchici

Continua la violenza degli anarchici, questa volta nel mirino dei malintezionati è finita la troupe del Tg2. L'aggressione si è verificata martedì nei pressi del carcere di Opera, a Milano, dove è stato trasferito Alfredo Cospito. L'uomo da ottobre sta facendo lo sciopero della fame e la sinistra si è mobilitata per lui contro il 41-bis. Non sono mancati episodi allarmanti, tra auto bruciate e minacce neanche tanto velate, attribuiti agli anarchici.

"Noi eravamo qua davanti al carcere di Opera, stavamo preparando le varie dirette e servizi. Abbiamo sentito a un certo punto il vociare di una protesta, si gridava il nome di Alfredo Cospito. Allora ci siamo avvicinati attraverso i campi, a circa 500 metri di qui. Abbiamo visto una ventina di persone, tutte a volto coperto che lanciavano oggetti contro il carcere" , la ricostruzione dell'inviato Stefano Fumagalli nel corso del suo intervento a Tg2 Post.

Il giornalista si è poi soffermato sull'assalto tentato da alcuni anarchici: "Si gridava 'Libertà per Alfredo Cospito'. Poi siamo diventati a nostra volta bersaglio di lancio di oggetti e di petardi. Poi tre individui a volto coperto ci hanno inseguito attraverso i campi, siamo riusciti a fuggire correndo molto velocemente. Per fortuna si è risolto tutto in mezz'ora, con l'arrivo delle forze dell'ordine. Ma ci sono stati momenti di alta tensione qui al carcere di Opera". Nessun membro della troupe del Tg2 è stato ferito, ma non sono mancati attimi di preoccupazione per la furia degli anarchici.

La solidarietà alla troupe del Tg2